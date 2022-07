María Becerra trabaja en el cambio de su físico: "Siento orgullo"

Sin dudas, no es la primera vez que María Becerra hace referencia pública al bullying que sufrió durante su adolescencia. La argentina más escuchada del planeta, la artista de 22 años, con 10 millones de seguidores en Instagram, suele pedir conciencia y respeto por diferentes temas sociales.

Ahora, su mensaje se centró en el aspecto físico. Primero, compartió parte de su nueva rutina de entrenamiento con la satisfacción por sus logros y luego recordó las dificultades que afrontó desde su nacimiento como beba prematura y que continuaron durante su infancia y adolescencia.

Becerra, reconocida hincha del lobo, subió a sus historias de Instagram unos videos haciendo ejercicio y luego mostró parte de los resultados de su entrenamiento, flexionando los bíceps y la espalda ante la cámara. “Obvio que no sé posar porque no tengo ni idea”, se excusó con su espontaneidad. Pero estoy ilusionada, les juro que estoy chocha y quería compartirlo”, declaró.

La intérprete de “¿Qué más pues?” utilizó su propia historia como ejemplo de superación ante las adversidades: “Tengan constancia. Yo hace seis meses que estoy entrenando y no saben lo difícil que es. A mí, que tengo mucha motivación, la verdad que a veces se me complica con el trabajo pero le re meto. Me felicito a mí misma y estoy orgullosa de los logros”, contó luego del entrenamiento.

Para finalizar, María contó que siempre fue muy flaca: “Nací prematura, pesando un kilo doscientos. La mayoría de los bebés nacen pesando entre tres y cuatro kilos. Siempre fui super flaquita, y me costó mucho aumentar masa muscular y subir de peso. Siempre pesé entre 41 y 43 kilos”, explicó la cantante. Y también mostró los avances gracias a la rutina física, que le permitió finalmente ganar peso, con tres fotos de perfil de diferentes momentos: la primera pesando 41 kilos, la segunda 46 y la más actual con 48.