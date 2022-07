¿Sin alimento para perros y gatos por las trabas a las importaciones?

"En 60 días faltarían alimentos para perros y gatos, entre otros animales, por las trabas al dólar". La contundente advertencia fue lanzada por la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (CAENA) frente a los inconvenientes que se le plantea al sector para conseguir insumos para la elaboración de los alimentos, muchos de los cuales son importados.

En una carta enviada a los ministerios de Economía, de Agricultura y de Desarrollo Productivo, además del Banco Central, señala la situación crítica planteada por las restricciones para acceder a dólares para el pago de importaciones. Y el alimento balanceado tiene en su elaboración varios componentes que no se producen en el país.

"Nos dirigimos a usted a fin de informarle sobre la situación crítica que está viviendo la industria de la nutrición animal a causa de las restricciones vigentes para el giro de divisas al exterior a nuestros proveedores de materia prima según las comunicaciones BCRA 7466 y 7532. La imposibilidad de giro de divisas al exterior dada la restricción de cupos establecida y la falta de alternativas de financiación a través de los proveedores o entidades bancarias están generando quiebres de stocks, que tornan la situación crítica para la eficiencia de las distintas producciones pecuarias que representamos”, dijo la entidad en la carta enviada días atrás.

La Cámara nuclea a más de 140 empresas de la industria de la nutrición animal agrupadas en las categorías Feed, Pet Food, Pre-Mezclas, Aditivos y Profesionales, las cuales deben comprar en el exterior vitaminas, minerales, aditivos, aminoácidos, en líneas generales microingredientes, para después elaborar sus productos.

“Los microingredientes como las vitaminas, minerales y aminoácidos, entre otras, son imprescindibles en las dietas de nuestros animales y generan una mayor eficiencia en la conversión alimenticia. Todos estos insumos son de origen importado y no se producen en el país. En caso de no contar con ellos, traerá aparejado un incremento en el costo de producción de proteína de origen animal (pollo, huevo, leche, cerdo, carne bovina). Las distintas especies no cuentan con las soluciones de nutrición que provee el sector, en términos de salud intestinal y de tratamientos médicos; si se suspende el abastecimiento de estos microingredientes implicará mayores tasas de mortandad, mayor riesgo de enfermedades y suspensión de las exportaciones de estas mismas categorías que una vez ocurrido es muy difícil revertirlo”, señala CAENA.

Ante la falta de respuestas, indicaron que "en caso de no contar con ellos, traerá aparejado un incremento en el costo de producción de proteína de origen animal (pollo, huevo, leche, cerdo, carne bovina). Las distintas especies no cuentan con las soluciones de nutrición que provee el sector, en términos de salud intestinal y de tratamientos médicos; si se suspende el abastecimiento de estos micro ingredientes implicará mayores tasas de mortandad, mayor riesgo de enfermedades y suspensión de las exportaciones de estas mismas categorías que una vez ocurrido es muy difícil revertirlo".

"Por su parte, la industria de fabricantes de alimento para mascotas también se vería afectada con estas medidas, generando como consecuencia, faltante de stocks, aumento de costos importantes, así como una fuerte suba de precios”, agregaron.