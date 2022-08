El trabajo, lejos de casa: una tendencia global de impacto local

Entre los múltiples efectos que tiene el crecimiento de las ciudades más allá de los límites de la planificación, está el de los desplazamientos que genera a quienes deben cumplir, a diario con obligaciones laborales. El fenómeno, descripto recientemente en un estudio de alcance internacional también se siente en la Región, según el análisis que se hace en un laboratorio de investigación de la Universidad y en los propios asientos del servicio de colectivos y de tren.

Al menos uno de cada cinco trabajadores dedica más de 60 minutos al día a este tipo de desplazamientos, según revela la investigación.

Además, estos desplazamientos han ido aumentando constantemente durante los últimos años, generando una serie de consecuencias negativas tanto para los trabajadores como para las empresas y la sociedad en general.

En este sentido, la investigación ha establecido que los trabajadores que tienen que dedicar más tiempo a ir a trabajar tienden a ser menos felices, a tener un peor estado de salud, a ausentarse más de sus puestos de trabajo. Suman estrés y cansancio. Así las cosas, una mayor duración del viaje se asocia con pérdidas de productividad, contaminación y embotellamientos.

El trabajo fue comentado a un diario de Córdoba por los profesores de la Universidad de Zaragoza Jorge Velilla Gambo, José Alberto Molina y José Ignacio Giménez Nadal.

cinco horas por día

Ante este diario, personas que se mueven a diario entre las localidades de La Plata y la Región entregaron algunos datos compatibles con la investigación desarrollada en ciudades de Europa.

“Vivo en La Plata. Así que tardo”, definió Victoria sobre sus movimientos desde y hacia el trabajo y añadió que “me manejo en micro y tardo 40 o 50 minutos de ida y otros de vuelta”. Con todo, la movilidad insume un presupuesto mensual: “Tenemos un gasto mensual de 3 mil pesos en traslados en la familia”. No es todo, porque a la plata se le suma el tiempo y los imprevistos: “Con los servicios reducidos tardamos más”, dijo sobre el esquema que en estos días de vacaciones y conflicto entre empresas de colectivos y el Gobierno, se aplicaba en la Región.

De los imprevistos también conoce Nadia: “Todos los días trabajo, en una escuela y con una paciente en Berazategui. Son muchos traslados. Son dos horas y media. Y depende de que el tren no se suspenda. Dos veces por la semana se atrasa el tren. Entonces, fácil, son cinco horas por día en traslado”.

La mujer también señaló entre las dificultades, el gasto de traslados. “Aumenta el boleto. Lo único que no sube es el sueldo”.

En su táctica diaria, el tren es clave. “Prefiero viajar en tren porque llego más rápido que en micro. Son 40 minutos contra una hora y cuarto”, dijo sobre el viaje hacia el sur del Gran Buenos Aires.

La problemática también se analiza en la Universidad Nacional de La Plata. Juan Carlos Etulain, arquitecto, doctor en urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y sub director del Centro de Investigaciones Urbanas y Territoriales, analizó que “la Ciudad se extendió por fuera del casco y los asentamientos originales. Pero sin generar ciudad”. Eso que parece una contradicción se explica así: “Se extiende con loteos y viviendas sin tener lo que hace a una ciudad: el comercio, el equipamiento, las actividades productivas”.

De ese modo, los viajes confluyen desde varios puntos a un eje central.

“En La Plata tenemos dos situaciones. La que se genera en el eje noroeste en el proceso de `metropolización´con Buenos Aires, con las vías de contacto como la autopista y el tren. Entonces, muchas personas eligen la zona para vivir y trabajan en Buenos Aires. Son zonas de características residenciales bajas, con vegetación. También está el caso de la gente que elige esos sectores pero luego debe moverse hacia el centro de La Plata. Por ejemplo, por la actividad en la Universidad o la administración pública. Entonces, hay un gran traslado de gente con recursos económicos. Son hogares donde hay más de un auto”, describió Etulain y avanzó en la caracterización de la región, hacia el sur. “Luego, están otros dos ejes más pobres: el del suroeste (por las avenidas 44 y 520) de accesibilidad a la Ciudad y al corredor productivo. Todo eso hizo una extensión del crecimiento del casco con mucho asentamiento informal. A la vez, está el eje del sureste, donde también hay informalidad. En estos dos últimos, la gente no tiene tanta disponibilidad ni movilidad, pero si debe ir hacia el centro, por trabajo salud o temas de la administración”, describió.

Como dato sobre el intenso movimiento del transporte en la nueva mancha urbana, apuntó que “en la pandemia se mostró el mejoramiento de la calidad ambiental, al no haber transporte automotor”.

Para el investigador, esta realidad de traslados diarios y necesarios por el trabajo hace crecer el tránsito no solo con micros. “El transporte no tiene una presencia que haga que se use en lugar del auto”.

La presión sobre el territorio hacia la zona sur genera desplazamientos de los campos de producción y también urbanizaciones para platenses, más allá de La Plata. “Creció mucho `El Rodeo´, cerca de Gómez (en Brandsen)”, apuntó.

El relevamiento que compartió parece conspirar contra la aplicación de una teoría sobre el diseño urbano como ambiente saludable. “Se ha planteado la idea de la ciudad en 15 minutos. Suena bien para países desarrollados con una infraestructura importante. Pero es un enfoque poco probable para una ciudad como La Plata en las condiciones actuales. Así, solo sirve para el casco. Allá plantearon mejoras del sistema de transporte y movilidad. Quizás podría ser una teoría para planificar una ciudad a futuro”, opinó sobre la teorización del urbanista de Carlos Moreno, de la Universidad de París, tomada por las autoridades locales como modelo de mejora para esa capital. Requiere, de agilización de traslados y redistribución de los polos de atracción del mundo laboral y administrativo.

Mario, vecino de Gonnet, reconoce algo de esa marca: “Tardo 15 ó 20 minutos para ir al trabajo. Tomo los colectivos de la Línea Norte o la 273. Hago cuatro viajes por día”, dijo sobre los traslados que le insumen su tarea como encargado de un edificio y las reparaciones que realiza en forma particular. Todo eso, insume unos 3 mil pesos por mes en viajes.

El equipo de la Universidad de Zaragoza realizó análisis sobre el impacto socioeconómico de los desplazamientos de ida y vuelta al trabajo.

Tomando las décadas de 1990, 2000 y 2010 en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suecia, detectaron que el tiempo ha aumentado en todos los países, menos Alemania, Grecia y Portugal. En tanto, según el informe que compartieron en el país, se mantuvo relativamente constante en Austria y Luxemburgo. Encontrado también que los hombres dedican más tiempo a ir y volver del trabajo que las mujeres, incluso cuando se comparan hombres y mujeres de similares características .

Estas diferencias son especialmente significativas en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Reino Unido. Las causas todavía son materia de estudio.

Claudio y Elena viven realidades particulares más acá. “Estoy jubilado y generalmente me muevo en colectivo. Hay que tener un poco de paciencia pero no es tanto el tiempo. Soy de Buenos Aires y allá es mucho más complicado”, dijo el hombre.

En tanto, la mujer contó su experiencia como vecina de Chascomús: “Tardo 18 minutos hasta mi trabajo. Voy en auto o en bici y tardo lo mismo”. No obstante, aclaró que en la bici gasta menos.

Dedicar más tiempo a viajar también golpea sobre el ánimo, la salud y la productividad

La presión sobre el territorio genera desplazamientos de la producción hortícola