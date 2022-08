La pasó muy mal: ¿Qué dijo la jueza que fue agredida por un jugador en la Liga Regional de Tres Arroyos?

Dalma Magalí Cataldi, la árbitra agredida por un jugador en un partido de la Liga Regional de Fútbol de Tres Arroyos, habló hoy sobre el mal momento que ocurrió. El futbolista de 34 años, llamado Cristian Tirone, sorprendió a la jueza con un golpe de puño cuando ella estaba anotando una amonestación en el escandaloso encuentro que protagonizaron Deportivo Garmense e Independencia de Adolfo González Chávez.

En diálogo con la prensa, Cataldi destacó: "Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así".

Siguiendo en esa línea, relató: "Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada".