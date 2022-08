Larreta: “No estoy de acuerdo con lo que dijo Carrió, pero la unidad está fuera de discusión”

Horacio Rodríguez Larreta afirmó que no comparte las muy duras declaraciones de Elisa Carrió contra dirigentes de Juntos por el Cambio que puso en crisis al principal armado opositor. No obstante, se mostró confiado en que la sangre no llegará al río. “La unidad está fuera de discusión”, subrayó.

El alcalde porteño insistió por otra parte en la necesidad de ampliar Juntos por el Cambio “porque para gobernar y transformar la Argentina se necesita un apoyo amplio”, y en ese marco se pronunció por convocar a sectores del peronismo e independientes. “El límite son el kirchnerismo y los extremos”, dijo, en lo que fue una obvia referencia a Javier Milei. Y como para disipar dudas, añadió: “El no está en Juntos por el Cambio”.

odríguez Larreta, que admitió que trabaja en un plan de gobierno pero al mismo tiempo eludió confirmar si será candidato presidencial, estuvo ayer en La Plata donde recorrió zonas céntricas, dialogó con vecinos y mantuvo un encuentro con dirigentes locales encabezados por el intendente Julio Garro. En ese contexto, visitó la redacción de EL DIA.

-Habla de un plan, ¿eso implica que va a ser candidato a presidente?

-Para las candidaturas, falta. Juntos por el Cambio va a tener un proyecto que aspira a ser ganador. No se puede improvisar. Necesitamos un plan bien detallado que es lo que le reclamamos a este Gobierno. Este Presidente se jactaba de no tener un plan y mirá como estamos. Necesitamos trabajar entre otros, el PRO, la UCR, el Peronismo Republicano y la Coalición Cívica. Y si decido ser candidato tengo que ir a la Paso porque la que elige es la gente. Nadie pondrá un candidato a dedo.

-Patricia Bullrich habló de intentar un acercamiento con Milei en la Provincia

-Cada provincia define sus políticas de alianzas. Hay un criterio general de buscar la amplitud y cada provincia lo resolverá.

-¿Y en los casos de Espert y Urtubey?

-Llevar este debate a nombres siempre es complicado y genera expectativas. En el caso de Espert, ya integró nuestro frente en Capital cuando ganamos la reelección en 2019. Milei, por su parte, no integra Juntos por el Cambio.

-¿Que rol va a ocupar Macri en la definición de las candidaturas?

-Es parte de la mesa nacional y supone un espacio de conducción en Juntos por el Cambio y obviamente su experiencia es muy importante para cualquiera que aspire a ser presidente. El legado que ha dejado en materia de política exterior, de reposicionamiento de Argentina el mundo, es un avance en enorme. Todas las obras que hizo su gestión quedaron, están. Muchas cosas que hacen a su legado como presidente son muy valiosas.

- A qué atribuye las declaraciones de Carrió que generaron tanto ruido en Juntos por el Cambio?.

-Eso habría que preguntárselo a ella. Yo dije claramente que no estoy de acuerdo con esas declaraciones y las diferencias las tenemos que discutir internamente y para eso tenemos nuestra mesa. Con ella tengo un relación de mucho tiempo, de afecto, de confianza, pero una cosa no quita la otra.

(*) El reportaje completo, mañana en la edición impresa de EL DIA