Obra pública: el abogado de Cristina recusó a otro juez y se espera la respuesta de los fiscales

En nueva jornada del juicio contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, en la que está acusada de cometer presuntos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta, amplió su recusación y ahora recusó a Jorge Gorini, otro de los miembros del tribunal. En tanto, para hoy, se espera que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola respondan de manera oral al planteo de recusación que presentó la defensa de la ex presidenta.

En sus fundamentos, el letrado hizo referencia a una nota publicada por Página 12 en su edición de hoy, que relata que Gorini se reunió con Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad. Para Berladi, esto motiva en su defendida “un temor objetivo de parcialidad”.

En ese sentido, Gorini respondió a la recusación de la defensa y explicó por qué se reunió con Bullrich. "Esa reunión fue a raíz de las fotografías del ex vicepresidente (por Amado Boudou) en pijama y ya habíamos emitido la condena en el caso de la Tragedia de Once pedimos la reunión para garantizar que eso no ocurriera en las detenciones que en ese caso iba a darse, ese fue el motivo de la reunión", sostuvo.

Sobre la segunda reunión, Gorini sostuvo que se trataba de una cuestión personal, por un hecho de inseguridad sufrido: "Hago estas explicaciones que no figuran en la publicación (de Página/12) refiere a una reunión para resolver un dispositivo de seguridad que se había dispuesto por un sugestivo hecho de inseguridad que viví por un juicio que estaba desarrollando y que incluyó a mis hijos y debíamos resolver bajo qué órbita iba a quedar con el traspaso de la policía a la Ciudad". Y dijo: "Usted decidirá si continuará con su planteo".