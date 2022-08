El dólar blue bajó dos pesos en el último día de la semana: a cuánto cerró

Este viernes el dólar blue retrocedió $2 y cerró a $295 en las "cuevas" porteñas. Lo cierto es que la divisa del mercado paralelo operó en el último día de la semana en descenso tras la decisión del Banco Central de aumentar la tasa de política monetaria.

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 141,50 en promedio, con lo que a lo largo de la semana acumuló un incremento de $1,63 centavos, equivalente a una suba de 1,16% respecto al viernes pasado.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) opera con una baja de 0,9%, a $283,59, y el MEP registra una caída de 1,3%, en $ 280,94, en el tramo final de la rueda.

En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" retrocede dos pesos, a $295 por unidad, con lo que en los últimos cinco días anotó un incremento de dos pesos.

En el mercado mayorista, la cotización de la divisa estadounidense marcó una suba de 32 centavos respecto a su último cierre, en $ 134,59, mientras que en la semana acumuló un aumento de $1,70 (1,27%).

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 183,95 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 233,47.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 247,62.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 1 millón, en una rueda en la que se concretaron pagos por 50 millones de dólares en el rubro energía.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 162 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 8 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 221 millones.

Cabe destacar que el BCRA elevó ayer en 950 puntos básicos la tasa de política monetaria y los plazos fijos pasan a rendir 69,5% anual desde este viernes (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-8-12-8-39-0-con-la-nueva-suba-de-tasas-cuanto-rinden-los-plazos-fijos-y-cual-conviene-mas--politica-y-economia)).

La tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasó además de 60% a 69,5%.

"En pos de aumentar el incentivo al ahorro en pesos, el BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, estableciendo el nuevo piso en 69,5% anual para las imposiciones a 30 días hasta 10 millones de pesos", aseguraron desde la autoridad monetaria. Mientras que para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada es del 61%.

Las reservas internacionales brutas del Banco Central cayeron en US$ 71 millones el jueves y se ubicaron en los US$ 37.008 millones.