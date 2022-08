Cordera: “Me siento mucho mejor con quien soy que con quien era”

Ni la retractación, ni las disculpas públicas. Ni su exilio en Uruguay, ni la formación en temáticas feministas. Tampoco su sobreseimiento de la causa penal que le abrieron por “incitación a la violencia colectiva”. Nada fue suficiente para evitar la “muerte social” de Gustavo Cordera tras sus polémicos dichos en TEA de los que, por estos días, se están cumpliendo seis años. Sin embargo, y aún a pesar de todo, no se arrepiente.

“Todo lo que ocurre es perfecto porque cuando sos resiliente entendés los obstáculos como una posibilidad de superación personal, de crecimiento. Por eso no va el arrepentimiento cuando uno se equivoca”, confiesa en diálogo con EL DIA.

Para el músico, que mañana volverá a La Plata después de varios años de ausencia, cuando uno pifia como él pifió se activa la conciencia, un auto llamado de atención que viene a sacudirte y a hacerte pensar sobre “qué te está queriendo contar lo que sucede acerca de vos”.

Y aunque no fue grata la forma en la que llegó a ese descubrimiento, descubrió al fin que lo que era, antes de ese encuentro con los estudiantes de periodismo, no le gustaba. “Eso que pasó aquel día ha sido un tesoro para mí porque yo me siento mucho mejor habitándome en este momento con quien soy que con quien era”, admite.

Él se hizo cargo de lo suyo y empezó de nuevo. Ya lo había hecho una vez cuando, en la cresta de la ola, se alejó de Bersuit para iniciar un camino solista. Aunque con características diferentes, de ambas crisis terminó renaciendo. Aunque de esta última, que cada tanto tiene un coletazo en las redes sociales, aprendió sobre el fenómeno de la cultura de la cancelación.

“Al principio nunca funcionó porque la ley de atracción es implacable, en ese sentido: todo lo que vos rechazás, crece. Todo lo que evitás de alguna manera te persigue. Todo lo que querés hacer desaparecer, toma vida. Así es. Nunca funcionaron ni las cancelaciones, ni las censuras, ni las imposiciones. Somos espíritus libres y necesitamos experimentarnos. Entonces, la cancelación es artificial siempre. Tiene un propósito, generar miedo y silencio”, opina.

¿Pudo Cordera quedar atrapado en la cultura de la cancelación ? Él dice que no. “A una persona como yo, que soy una persona expresiva, que amo el arte, y me experimento en el libre albedrío, la cancelación no ha funcionado, en el sentido de los que quisieron hacerla funcionar”.

Sin embargo, prestó atención y su conciencia se activó: “Sí funcionó para mí personalmente porque al morir socialmente me dio la posibilidad de reencarnar desde otro lugar, y eso sí es nutritivo”.

Renacido, Cordera siguió adelante, pasando sus vivencias por el tamiz del arte, exorcizando demonios con temas que sacuden esqueletos pero que despiertan oídos. Él dice que haberlo experimentado lo vuelve todo más real y, por eso, se siente “privilegiado”. “Para mí, en este momento, es muy importante tener esa sintonía fina limpia: decir lo que siento más que lo que pienso”, remarca.

“EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO”

Cómodo con su oficio de compositor, de cantor y de frontman, Cordera define su presente como un momento “de expansión y crecimiento” que, por estos días, lo encuentra girando otra vez por Argentina.

En ese marco, mañana, desde las 21, volverá a La Plata, una ciudad sobre la que se le mezclan recuerdos de sus primeras visitas agrupadas y también solista, en una urbe universitaria, de estirpe rockera, con un “público pensante, inteligente y sensible al arte” que lo desafía en cada encuentro. Y este no será la excepción.

El show en la Ciudad será en el Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, y lo vende como “entretenido, por un lado, y con contenido, por el otro”, una marca que ha forjado en tantos años de escenario. Promete, además, “momentos de introspección, momentos de exaltación emocional, momentos más sentimentales y también momentos de entretenimiento con las cumbias”, que servirán para exorcizar.

“Se va a mover muchísima energía porque estamos en un momento donde la gente necesita expresarse. La expresión, para mí, en este momento, es sagrado y sanador, entonces, es pertinente en este momento vivir un ritual de estas características”, asegura.

Aunque repasará su repertorio solista, y no faltarán los clásicos de Bersuit, Cordera se enfocará en su último proyecto, “Libres”, que, anunciado el año pasado, será un álbum editado en tres partes, de la que ya se conocen dos: “Cuerpo” (2021) y “Mente” (2022).

“La idea de este disco nació como respuesta a mis observaciones y mi conexión con este momento histórico mundial, donde se desató un relato de miedo asfixiante sobre los seres humanos, apocalíptico, que, de alguna manera, nos hizo enfrentarnos a nosotros mismos, reconocernos, saber de qué somos capaces”, revela.

Y si bien “cada uno tuvo su experiencia dentro de este juego que se llamó pandemia”, él se lo toma así, como un juego. Pero no es por rebeldía. Lo explica: “Yo veo las cosas como si fuera un juego que, por supuesto, a veces te puede costar la vida, pero lo veo de esa manera para desdramatizarlo y poder tener una observación más tranquila, sosegada y tranquila sobre las cosas. Porque uno con miedo ve mal, y el miedo no es un buen consejero”.

“Cuerpo” llegó con la intención de “que la gente pueda mover un montón de energía contenida: aislamiento, restricción, ausencia de libertad, miedos, cosas que pone a los cuerpos muy mal”, cuenta sobre la primera parte de su álbum, un tramo de cuatro canciones que dejan a la vista su carga social entre sus melodías cumbieras que incitan a bailar. Pero no es cualquier baile: “Es un danzar sagrado, como todas las danzas sagradas que tienen conexión con el darse cuenta, con saber por qué y para qué estás bailando”.

“Mente”, editado semanas atrás, sumó otras cuatro composiciones que dejan la cumbia de lado para abrazar el rock. “La mente también hay que limpiarla, darle luz, alumbrarla porque sino estás siempre en un estado siempre de indefensión”, explica sobre la segunda parte de “Libres” que cerrará más adelante con “Espíritu”, una entrega todavía en “construcción” que se enfocará en “la chispa divina” con la que se busca reconectar.

¿VUELVE A LA BERSUIT?

Desde que se fue, los fans de la Bersuit pidieron por un hola para decir adiós. ¿Hay chances de un reencuentro con Bersuit? Él se sincera: “No depende de mí, no porque no me haga cargo sino porque considero que si de mí dependiera yo me daría, con ciertas condiciones, la posibilidad de tener una despedida para toda la gente. Eso sería hermoso para la gente y tal vez para mí. Pero no están dadas las condiciones porque todavía dentro del seno de la banda hay ciertas resistencias, no de todos, sino de algunos. Y eso hay que respetarlo porque cada uno vive su proceso, vive su sentir, y eso es un proyecto colectivo”.

De todos modos, y siendo sincero con él y con su presente profesional, “tan poderoso y de tanto crecimiento” desde el punto de vista creativo, confiesa que “personalmente no tengo ninguna necesidad, de ninguna especie ya, de volver con Bersuit”.

Tampoco, advierte, lo haría por el dinero. “Las tentaciones económicas no me harían volver con Bersuit, en este momento. Posiblemente en un momento de subsistencia o de miedo o de necesitar el dinero para comer podría ceder, pero no es este el caso”, cierra.

“Somos espíritus libres y necesitamos experimentarnos. La cancelación es artificial siempre. Su propósito es generar miedo y silencio”