Le gatillaron y la bala no salió: ahora quedan las secuelas de la inseguridad

“Me asusté muchísimo, más todavía cuando uno de los delincuentes le pidió a otro que me dispare, pero la bala no salió. Por suerte la puedo contar”, reflexionó ayer a la tarde ante este diario Agustín Almirall (27), tras un terrible asalto que sufrió en el barrio El Mondongo en la noche del lunes.

Este violento caso de inseguridad, por el cual su vida corrió grave riesgo, se produjo cerca de las 22 en la calle 70 entre 116 y 117.

Según contó el joven, “volvía de dejar a un amigo en su casa del barrio El Carmen (en jurisdicción de Berisso), luego de compartir un ensayo porque somos músicos. Y cuando me cruzaron los delincuentes, ya estaba regresando a mi casa de Los Hornos”.

De acuerdo al testimonio de la víctima, “quise tomar por 72 y, al doblar, vi a dos motos grandes, en las que iban dos encapuchados en cada una. Tuve el mal presentimiento de que iban a robarme y no me equivoqué”.

“SENTÍ MARTILLAR EL ARMA”

Enseguida recordó una circunstancia estremecedora: “Uno de los asaltantes se me puso con la moto a la par y me pidió que frene la mía. Pero no le hice caso y aceleré. A los pocos metros, sentí martillar un arma de fuego y gatillar, pero la bala por suerte no salió”.

Desesperado, Agustín intentó despistar a sus perseguidores y, al respecto, citó que “agarré en contramano hacia la calle 70 y al acercarme al hospital San Martín, decidí ir frenando la marcha porque temí que volvieran a disparar y que me mataran”.

Admitió que “estaba muy tenso por la situación, porque ya hacía cinco cuadras que me estaban persiguiendo y me resigné a que me la robaran, con tal de salvar mi vida”.

“Ya había bajado bastante la velocidad y uno de los delincuentes aprovechó y me pegó un empujón que me hizo caer al suelo, provocándome golpes en un hombro, en la cintura y en una rodilla. Y el casco que tenía en la cabeza se me rompió por el impacto contra el pavimento”, comentó.

Agustín supuso que los motochorros iban a robar su rodado, una Honda Wave roja modelo 2021 -“que todavía me faltan siete cuotas para terminar de pagarla”, reveló- y que escaparían inmediatamente.

“TIRALE”

Pero para su desgracia, antes de huir, le hicieron pasar un azaroso momento.

En tal sentido, relató que “uno de esos pibes, que tendrán entre 18 y 20 años, le ordenó a uno de sus cómplices `tirale´, pero el que estaba armado por suerte no lo hizo, pese a que me tenía apuntándome”.

“En cambio, decidió robarme lo demás de valor que llevaba conmigo: la billetera, donde guardaba 3.000 pesos y documentación, y el celular”, detalló.

Con todo lo sustraído a la víctima, la banda se dio a la fuga en las motos en las que se movilizaban “tomando en contramano hacia la avenida 72”, precisó el damnificado.

Tirado en el piso, dolorido por los golpes sufridos en la caída y despojado de todas sus pertenencias, Agustín recibió, no obstante, la solidaridad de algunos vecinos de ese barrio.

Destacó que “me alcanzaron un vaso con agua y me prestaron un celular para que pudiera avisarle a mi esposa sobre lo sucedido”.

Un rato después, “mi mujer vino con mi cuñado y los tres fuimos a la comisaría novena a radicar la denuncia”.

Por ahora, no hay rastros sobre los delincuentes, ni de todo lo que le robaron. Además, quedó el susto, que no se lo sacará por un largo tiempo.

OTROS ATAQUES DE MOTOCHORROS

No muy lejos del asalto a Agustín, en 4 y 67, un joven de 28 años caminaba a paso lento cuando fue interceptado por cuatro ladrones que también circulaban en dos motos, no descartando los investigadores que pudiera tratarse de los mismos del caso anterior.

Lo cierto es que, se indicó en esferas policiales, el peatón fue amenazado de muerte con un arma de fuego, logrando quitarle un celular y un camperón deportivo.

Por otra parte, un joven, en este caso el jueves último, caminaba por 17 entre 65 y 66 cuando dos ladrones en moto intentaron asaltarlo.

Patricia Ramírez, vecina del barrio, le contó ayer a EL DIA que “el chico se peleó a trompadas con los delincuentes y no sabemos si evitó o no el robo. Todo quedó filmado y el video fue subido al grupo de WhatsApp del barrio, pero no sabemos si él vive por acá”.