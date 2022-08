Subsidios para todos: una difusión que trajo cola y de la que intentó despegarse el Gobierno

Desde el gobierno se intentó un tenue ejercicio de despegue del escándalo que provocaron dos movidas con destino de escrache que se desplegaron en las últimas horas. La más obvia de ellas, respecto a la sospecha de que la fuente de información había que buscarla en organismos oficiales, fue una lista de celebridades beneficiarias de subsidios energéticos que se difundió a través de medios ligados al kirchnerismo. La anterior fue una arenga del periodista K, Roberto Navarro, en la que llamó a “hacer algo” para frenar a colegas críticos del oficialismo, lo que pareció mucho a una convocatoria directa a la agresión.

“Nadie estaba haciendo algo que no debía cuando pagaba”, intentó aclarar la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en su habitual conferencia de los jueves. Hablaba de los famosos, jueces, actores, deportistas, empresarios, etc., que aparecen en una misteriosa nómina difundida por el canal C5N (vía los periodistas Jorge Rial, Gustavo Sylvestre y Pablo Duggan) y por el diario Página/12.

Los nombres fueron presentados como cometiendo una acción cuasi delictual por recibir, como el resto de la población del área metroplitana, las boletas de servicios públicos subsididas por decisión del propio Gobierno.

Sin embargo, está claro que los subsidios se aplicaron automáticamente en los gobiernos kirchneristas para todos los domicilios argentinos por igual, incluidos los sectores de mayores ingresos.

Pero lo notable también es que todas las personalidades mencionadas, de buen pasar, son gente que claramente no tiene simpatías con el Gobierno. Ni un nombre vinculado al oficialismo, como si no hubiera kirchneristas que también pagan la luz y el gas con el beneficio.

“Son listas que difundieron periodistas y, tal como me indican ustedes cada jueves, no debo opinar sobre el trabajo de los periodistas. Asi que no voy a opinar sobre el tema”, se esquivó la pregunta la portavoz. “Los periodistas no difunden sus fuentes, no nos dieron sus fuentes”, dijo ante la insistencia.

La flamante secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón (lo de flamante es literal porque recién fue designada el miércoles), también habló del tema. “Repudio la filtración de datos personales”, enfatizó antes de la conferencia anual del Council of Americas. Fue tajante, mucho más que Cerruti. Negó, además, que la información haya salido de la cartera que ella encabeza, sobre donde están puestas todas las miradas por motivos obvios.

Antecedente

La “operación” mediática en cuestión es grave no sólo porque se trata de datos privados que fueron presentados en forma absolutamente maniquea, sino porque el espíritu de este tipo de escrache siempre está ligado a un posible tufillo fascista. Quizás una constante del kirchnerismo duro: sólo basta recordar las campañas en la vía pública, durante el gobierno de Cristina Kirchner contra periodistas críticos, cuyas fotografías eran escupidas frente a las cámaras de televisión.

Por cierto, desde su programa radial el mencionado Navarro jugó perligrosamente con la seguridad de los periodistas Eduardo Feinmann, Luis Majul, Jorge Lanata, Jonatan Viale, Alfredo Leuco y Baby Etchecopar cuando aseguró que generan un clima de odio, que hay que hacer algo para frenarlos y hasta que el Estado debería protegerlos para evitar que les suceda algún contatiempo. “Deberían tener miedo ellos”, sugirió.

Esto le valió una denuncia penal de Feimann y otra de la abogada Silvina Martínez por “incitación a la violencia”. La actitud también fue ampliamente rechazada por la oposición que no dudó en hablar de “fascismo”.

El gobierno, en verdad, hizo silencio sobre el tema porque probablemente intuya que tiene mucho por perder. Pero ayer, el exjuez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, salió a bancarlo. “No creo que haya incitado de ninguna manera a la violencia. Cuando dice que algo hay que hacer no esta incitando un delito, sino que algo que hay que hacer en el ámbito del derecho”, consideró Zaffaroni en declaraciones a...la radio de Navarro, justamente.