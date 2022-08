Por el conflicto mapuche, Fernández echó a Magdalena Odarda

Aunque aún no es oficial pero la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda, ya adelantó que renunciará a su cargo.

Odarda, que protagonizó varios conflictos con gobernadores patagónicos a raíz de la relación que el Gobierno buscó construir con la comunidad mapuche y, en particular, con grupos autodenominados mapuches que perpetraron ataques y tomas violentas en la región.

“Renuncio a un cargo, no a la lucha por los derechos de los pueblos indígenas”, advirtió Odarda en la carta de renuncia que entregó a Soria. Allí apeló a una singular explicación para dejar el cargo: el deterioro en su salud por no haber tomado “un solo día de vacaciones”, pero también por no haber hecho “un solo viaje al exterior”.

“Mi renuncia está motivada en mi salud que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión”, escribió la ahora exfuncionaria.

Además de realizar un repaso de la gestión, Odarda agradeció al Presidente, a Soria y a los trabajadores del INAI. Tras ratificar su pertenencia al Frente de Todos, advirtió que disputará “cada cargo institucional” en Río Negro.

“Volveré a mi provincia para seguir la lucha una vez que haya recuperado mi salud y las fuerzas para seguir. Voy a disputar cada cargo institucional para el cual me he preparado todos estos años, siempre bregando por la unidad de todos los sectores que defienden los derechos de los más humildes, como dice nuestro presidente”, señaló.