Massa se reúne el fin de semana para definir nuevas medidas y evitar la devaluación

Mientras ultima los detalles de su viaje a Estados Unidos, el ministro de Economía Sergio Massa afronta un fin de semana que para algunos asoma como clave para evitar un escenario reclamado por unos y resistidos por otros: la devaluación.

Después de aplicar un fuerte ajuste en partidas de distintos sectores, entre ellos Salud y Educación, algo que los gremios no salieron a cuestionar como hubieran hecho en otros tiempos, de haber logrado postergar vencimientos y encaminar el aumento de tarifas de luz, gas y, en algunos sectores agua también, ahora va por las reservas de dólares.

Si bien las últimas dos semanas el Banco Central logró acumular varias jornadas de compra, las reservas siguen muy flacas. Tanto que está muy cerca de salir una resolución según la cual quienes hayan pedido mantener el subsidio a las tarifas de luz y gas no podrán comprar dólares para ahorrar. Teniendo en cuenta que el universo de quienes actualmente pueden hacerlo es muy reducido, sea por cuestiones económicas o los sucesivos filtros que le fueron agregando al cepo, la medida no es otra cosa que una foto de la situación actual: muy pocas divisas disponibles, para todo.

Este fin de semana se esperan reuniones con Leo Madclur, Luis Cleri, quien acaba de asumir en el Banco Central, y el viceministro Gabriel Rubinstein. Cerca de Massa afirman que será clave para definir los pasos a seguir para fortalecer las reservas del Banco Central. Y será en medio de presiones devaluatorias de distinto tipo.

Una de las asociaciones del campo que integra la Mesa de Enlace, a través de su presidente, le planteó a Massa la necesidad de aplicar "un shock devaluatorio". La respuesta fue inmediata: "Eso genera inestabilidad social".

Una de las propuestas que se mencionó fue la que acercaron las cerealeras, que pretenden un dólar soja en torno a los $200. De ser así inyectarían una fuerte cantidad de divisas a las reservas del Banco Central. Otra es la que proviene del kirchnerismo, que propone una fórmula que mezcla un 50% del dólar oficial y el otro 50% del dólar solidario, lo cual arroja un valor bastante similar: $190.

En el Palacio de Hacienda ya fijaron una postura: no habrá un salto brusco. "No me voy a atar a ninguna locura", le dijo Massa a los más cercanos.

Casi en simultáneo, Massa terminaba de ultimar los detalles de su agenda en Estados Unidos, donde buscará atraer inversiones para sectores de la economía real, que permitan fortalecer las reservas del Banco Central.

El ministro tiene previsto viajar a Washington y Houston durante la primera semana de septiembre, en lo que será su primer salida al exterior en el cargo que ocupa. Entre las empresas con las que Massa mantendrá reuniones de trabajo se encuentran las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, la automotriz Volkswagen, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon.

En Washington, se reunirá con el coordinador del presidente de Jose Biden para Infraestructura, Inversión y Energía, Amos Hochstein. También mantendrá reuniones con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Mauricio Claver Carone, el Director Gerente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg y con autoridades del Departamento del Tesoro, con quienes avanzará en el acuerdo de intercambio de información tributaria, anticiparon fuentes de la cartera económica.

Con los directivos del Banco Mundial y del BID, Massa intentará agilizar desembolsos de préstamos para infraestructura y proyectos productivos.

Por otra parte, mantendrá conversaciones con una veintena de empresas estadounidenses que actualmente poseen inversiones productivas en la Argentina, en el marco de un encuentro coordinado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y la Embajada Argentina.

En el aspecto político, Massa se reunirá con Juan González, asesor de Biden para América Latina en el Consejo de Seguridad Nacional, con el presidente del Congreso Judío Mundial, Jack Rosen y con la directora del Comité Judío Americano, Dina Siegel Vann.

En tanto, el viernes 9 de septiembre el ministro se trasladará a la ciudad de Houston junto con la secretaria de Energía, Flavia Royón y los presidentes de YPF, Pablo González, y de ENARSA, Agustín Gerez, con quienes mantendrá reuniones con ejecutivos de las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total.

Finalmente, se prevé un encuentro de trabajo con la directora gerente del FMI Kristalina Georgieva, en el que Massa estará acompañado por por Leonardo Madcur, Lisandro Cleri y Marco Lavagna; también podría sumarse la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis.

La misión apunta a consolidar apoyos en Estados Unidos que permitan estabilizar la economía argentina y fortalecer las reservas a través de más mercados para las exportaciones nacionales, más inversiones productivas en sectores estratégicos como energía, gas, agroindustria, proteínas, servicios basados en el conocimiento, minería y más ingreso de divisas por turismo receptivo.