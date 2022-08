Juntos por el Cambio pidió un juicio político contra Alberto F.

La coalición opositora Juntos por el Cambio consideró a las declaraciones del presidente Alberto Fernández -que consideró como suicidio la muerte de Alberto Nisman y realizó una controvertida advertencia de que el fiscal Diego Luciani “no haga algo así”, como “una velada amenaza a la seguridad personal del fiscal federal’’ y presentó ante el Congreso un pedido de juicio político. Dirigentes de ese mismo espacio denunciaron penalmente al mandatario ante la Justicia.

“Consideramos temerarias y amenazantes las declaraciones mencionadas. Parecería que con ellas el Presidente de la Nación quisiera limitar e impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función’’, dijeron los diputados opositores en el pedido de juicio político contra Fernández, que difícilmente prospere ya que no cuentan a priori con el número de votos necesarios. Además, el kirchnerismo controla la Comisión de Juicio Político en la Cámara baja.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, prometió buscar que se presenten cargos contra el Presidente “por amenazar al fiscal Luciani’’.

Desde JxC acusan al jefe de Estado de haber violado el artículo 109 de la Constitución Nacional, que le impide al Presidente “ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”.

La presentación se hizo en una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación, encabezada por los presidentes de las bancadas de la UCR, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo; de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer; de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López, y de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy.

MANES EN DESACUERDO

Si bien los legisladores reconocieron que no tenían el número para poder avanzar en el pedido de enjuiciamiento (ya que el Frente de Todos tiene mayoría con 16 de los 31 miembros en la comisión de Juicio Político -que preside Carolina Gaillard- para frenar la investigación) ni los dos tercios en el recinto de sesiones, no descartaron buscar acuerdos con otros bloques para pedir su tratamiento.

Pero, por ejemplo, un diputado propio, Facundo Manes, aclaró que no está de acuerdo con un juicio político al Presidente: “Es cierto que hubo un delito, que se robaron la plata de los argentinos. Pero no es una discusión política. Dejemos de lado las especulaciones electorales y dejemos que la Justicia actúe”, reclamó y agregó: “Yo no soy abogado, y menos constitucionalista. Está claro que los dichos del Presidente son irresponsables y muy preocupantes, no podemos tolerar declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero también está claro que esta no es una situación que llame a un juicio político”.

Pero los diputados que están a favor señalaron que “son temerarias y amenazantes las declaraciones; parecería que con ellas el Presidente de la Nación quisiera limitar o impedir la libertad de jueces y fiscales para que ejerzan su función con absoluta libertad en el marco de la ley como corresponde en un pleno estado de derecho”.

Al explicar la presentación, Negri señaló que esas declaraciones “no son un mensaje propio de un Presidente. Los temas judiciales se discuten en los tribunales, no en la calle como quiere el kirchnerismo”.

Ritondo dijo que “no vamos a permitir que el kirchnerismo avance sobre la división de poderes, sobre un poder como la Justicia” y señaló que el Presidente “no debe opinar y mucho menos intimidar a la Justicia de la Argentina. Cada uno y dentro de su poder debe realizar el trabajo que corresponde”.

Stolbizer dijo que el mandatario “se ha extralimitado violando la Constitución y califica o descalifica la acción de un fiscal”, mientras que López añadió que Fernández tiene que “entender que vive en un Estado de Derecho como él dice que pretende que viva la Argentina”.

MACRI LE CONTESTÓ A CRISTINA

Mientras, anoche el expresidente Mauricio Macri salió a contestar las denuncias de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre que los millones de dólares dejados en un convento eran de “amigos” de su antecesor. “Hoy me decían en la Bolsa que tenían dudas si (José) López había sido ministro mío o de ella, porque es tal la confusión que ha tomado esta mujer que ha mezclado todo con todo”, ironizó.