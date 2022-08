Hábil y ácido "me gusta" de Esteban Lamothe para Lali Espósito "por sus besos en la gira"

Esteban Lamothe apuntó contra Lali Esposito quien impuso la insólita moda de besar a amigos y bailarines en los shows de su gira.

El "Chape Tour" de la cantante, por los besos que ella reparte arriba de los escenarios, se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados de las redes sociales. Y el actor, (muy hábil en redes) , sorprendió a sus casi 220.000 seguidores con un polémico "me gusta" al respecto.

Ahora, el debate se reavivó luego de que la reconocida cantante le estampara un beso de siete segundos a Santiago Maratea en su concierto de este sábado en el Movistar Arena.

Así, los fans de Lali se volcaron a Twitter durante este fin de semana para hablar de sus muestras de cariño a lo largo de su "Disciplina Tour", la gira que arrancó a finales de junio en el Luna Park y no para de arrasar en la venta de entradas.

Lo cierto es que, una joven llamada Catalina escribió en la mencionada red social: "Me van a cancelar pero me da vergüenza ajena)que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows". Y Lamothe le dio "like".

"Es como que está pasando por una pubertad con delay (retraso)", agregó esa misma chica en ese hilo de Twitter. Y ante la respuesta de algunos seguidores, y más de 2,900 retuits y 44.000 "me gusta", incluido el del actor, expresó aliviada: "Menos mal que no estoy sola en este sentimiento".

En este contexto, recordemos que, prácticamente desde que empezó con el "Disciplina Tour", Lali Espósito impuso una nueva moda que divierte e indigna de igual manera en las redes sociales. La exitosa artista tomó la particular costumbre de besar a las figuras del medio que van a sus shows así como también a varios de sus bailarines, hecho que en las redes causó indignación pues varios usuarios de Twitter piensan que hacer eso es "comprometer" a sus empleados.

"Re. ¿Y si como trabajador no querés? Como todos lo hacen capaz te sentís presionado a hacerlo pero no querés. Yo que sé", escribió una mujer de nombre María debajo del mensaje de Catalina diciendo que le daba vergüenza ajena "que Lali se chuponee a todo lo que camina en sus shows".

Finalmente el "chape" con Santi Maratea, a quien conoce del medio, es amiga y días atrás le había prometido darle un beso si él llegaba a un cierto monto para una colecta solidaria. La expresión de amor con el reconocido influencer duró unos siete segundos y fue filmada por cientos de miles de fanáticos que asistieron este sábado al show y lo viralizaron en las redes.