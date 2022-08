VIDEO. ¿Palmadas en la cola y beso en la boca? Polémico festejo con una tenista de 16 años en el US Open

Un festejo de la tenista de 16 años de la República Checa tras su debut y triunfo en el US Open de los Estados Unidos, Sara Bejlek, desató un escándalo y una ola de repudios contra su padre, Jaroslav Bejlek, y su entrenador, Jakub Kahoun, luego de que ambos la felicitaran con palmadas en la cola y que su progenitor además le diera un beso en la boca.

Las imágenes fueron transmitidas por la televisión y se viralizaron rápidamente generando enojos entre los aficionados del Grand Slam estadounidense y también en las redes sociales, en donde los seguidores del torneo arremetieron tanto contra el padre de la tenista como contra el coach.

En el video televisivo se observa el instante en el que finaliza el cotejo, con victoria de Bejeek sobre Heather Watson por 3-6, 6-4 y 7-5, y enseguida la tenista checa se va a abrazar con su padre y con su entrenador. Los televidentes y usuarios de internet repararon enseguida en la actitud del padre de tocarle las nalgas y darle un beso en la boca, al tiempo que también le apuntaron al entrenador por una conducta similar.

"No hay absolutamente ninguna razón para tocar a una chica de 16 años en su trasero de esa manera. Es más que inapropiado", deslizó un usuario de Twitter. Otro expresó que "a medida que avanzaba el video, empeoraba cada vez más”. En tanto que un tercero dijo que "la WTA necesita investigar esto, especialmente porque estas jóvenes viajan con hombres desde una edad muy temprana. También pueden decir que es el papá, pero ¿tu papá te toca el trasero así?".

En medio de las repercusiones en los Estados Unidos, Bejlek habló del tema. "Por supuesto que vi el video. Fue una reacción espontánea de todo el equipo. Ciertamente puede parecer inconveniente e incómodo para algunos, pero ya lo hemos discutido con el equipo. No volverá a suceder", señaló la tenista.

Y añadió que "papá es mi papá y siempre lo será. Y conozco a mi entrenador desde que tenía ocho años. Si algo similar sucediera en la República Checa, nadie se ocuparía de ello. Pero como estamos en Estados Unidos, todo el mundo lo comenta. Pero como digo, hablamos y no volverá a suceder".

Acerca de su participación en el prestigioso certamen, en donde el lunes quedó eliminada frente a Lusmila Samsonova al caer por 6-1 y 6-3, expresó que "fue una gran experiencia para mí y estoy muy feliz por el US Open. Ya estoy deseando que lleguen los próximos torneos. He tenido buenos resultados, pero esta oponente realmente creía en sí misma. Está cabalgando sobre una gran ola y no pude hacer mucho con ella".