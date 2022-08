Boca suma otra baja sensible: Villa será operado y se pierde el Superclásico

Sebastián Villa, delantero de Boca Juniors, sería operado de una lesión en los meniscos en las próximas horas luego de una dolencia que arrastra en las últimas semanas y que se evidenciaron en el partido contra Atlético Tucumán, el pasado domingo, informaron hoy fuentes del club.



El atacante no se entrenó en la tarde del martes, después de sentir dolor durante el segundo tiempo en el 2-1 sobre el conjunto tucumano, líder del campeonato.



Es por eso que desde el entorno del jugador le aconsejaron no infiltrarse para evitar una lesión mayor, según le confirmaron a Télam allegados al delantero colombiano.



Villa, uno de los jugadores más importantes en el equipo boquense junto con el arquero Agustín Rossi, sufre una rotura parcial del menisco de una de sus rodillas y en el caso de operarse se perderá el superclásico del 11 de septiembre frente a River en la Bombonera.



Además, la rehabilitación le llevaría entre 20 y 40 días, según los tiempos habituales. El club de la Ribera no buscará un reemplazante, pero en consecuencia no se irá Luis Vázquez, pretendido por varios clubes del exterior.



"Le duele mucho, él quiere operarse", aseguraron diferentes fuentes dirigenciales en relación al futbolista, quien hoy realizó tareas de kinesiología.

Se trata de otra baja sensible para el equipo que conduce Hugo Benjamín Ibarra tras la durísima lesión de Exequiel Zeballos en la tibia, lo que demandará alrededor de ocho meses de recuperación.

Mientras tanto esta mañana el plantel de Boca Juniors entrenó en el predio que el club tiene en Ezeiza, con la práctica abierta a la prensa, de cara al partido del próximo domingo ante Colón en Santa Fe, en donde el equipo "xeneize" buscará seguir en la senda del triunfo.

Como acostumbra el entrenador Hugo Ibarra desde que asumió el cargo, casi dos meses atrás, la prensa puede ingresar a ver la práctica una vez por semana, con muchos medios presentes en cada ocasión.

Más allá de las bajas de Villa y Zeballos, el DT boquense deberá hacer tres cambios obligados para visitar al "sabalero", ya que Alan Varela, Guillermo "Pol" Fernández y Luis Advíncula recibieron su quinta tarjeta amarilla el domingo pasado, en el triunfo por 2-1 en la Bombonera ante el puntero Atlético Tucumán, con lo cual se "limpiaron" de amonestaciones y estarán en condiciones de jugar contra River el 11 de septiembre en La Boca.

Entre quienes podrían ingresar en lugar de los suspendidos están Facundo Roncaglia, con lo cual Nicolás Figal pasaría como lateral derecho; Cristian Medina o Martín Payero por Pol Fernández; y Esteban Rolón por Alan Varela. También se abren otros interrogantes acerca de cómo se parará el equipo ante las bajas de dos de sus jugadores claves.