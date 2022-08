City Bell sin calma: se roban hasta las garrafas

City Bell es otra de las localidades afectadas por hechos delictivos y en las últimas horas, una mujer fue víctima de un robo en su casa ubicada en 28 y 451. Según detallaron, unos ladrones ingresaron durante la madrugada del jueves y se llevaron dos garrafas y un par de zapatillas.

Según afirmó la afectada, los malvivientes rompieron el cerco luego de cortar el alambrado, ingresaron a su patio y se llevaron los elementos sin que nadie de la vivienda se de cuenta.

"Lamentablemente me desperté con la noticia de que entraron a robarme", destacó la víctima. Por otro lado, vecinos destacaron que no es la primera vez que se producen estos tipos de hechos y que se mantienen constantemente en alerta. Hasta el momento, los malvivientes no pudieron ser detenidos.