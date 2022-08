La hora de la verdad

Estudiantes buscará en la Copa Libertadores recuperar el protagonismo que perdió en la Liga Profesional. Será frente a Athletico Paranaense, de Brasil, el equipo con el que se eliminará en cuartos de final, desde esta noche, porque el cruce tendrá un segundo capítulo dentro de una semana en UNO.

Este primer encuentro de 90 minutos en la serie que clasificará a su ganador para las semifinales del certamen continental se disputará esta noche desde las 21:30 en el estadio Joaquín Américo Guimaraes, también conocido como Arena da Baixada, de Curitiba, en el estado de Paraná, con televisación de Fox Sports.

Jesús Valenzuela, de Venezuela, será el juez central, secundado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno, como asistentes, mientras que Alexis Herrera cumplirá funciones de cuarto árbitro en un grupo que se completará con los chilenos Julio Bascuñán, a cargo del VAR.

En este contexto, y en medio de una declinación futbolística, que lo muestra relegado en la clasificación de la Liga Profesional, el Pincha hará lo posible por recuperar la imagen anterior para dejar abierta una serie que definirá de local el jueves que viene, también desde las 21:30, frente a un rival que, por el contrario, llega con una actualidad favorable en lo que respecta a su campaña en el torneo Brasileirao, en el cual en la última fecha venció a Sao Paulo.

Paranaense es dirigido técnicamente por Luiz Felipe Scolari, “Felipao”, experimentado entrenador de 73 años, con una extensa carrera profesional, que incluye una Copa del Mundo con el seleccionado de Brasil, que ganó en Corea-Japón 2002, y clubes de Brasil, Arabia Saudita, Kwait, Japón, Portugal, Inglaterra, Uzbekistán y China.

En la presente etapa, “Felipao” mantiene a su equipo detrás de Palmeiras y Corinthians, en el Brasileirao, con un detalle a tener en cuenta: el largo invicto de local, que por las diferentes competencias llegó a 14 presentaciones sin derrotas.

Estudiantes, que aprovechó el pasado fin de semana, ante Banfield, en el partido que finalizó igualado sin anotaciones en nuestra ciudad, como banco de pruebas para esta visita a Paranaense, comenzó el año con la idea de ofrecer pelea en los tres frentes de competencia, sin priorizar ninguna de ellas, hasta que la eliminación de la Copa Argentina, a manos de Belgrano de Córdoba, y un pronunciado bajón en la Liga Profesional, llevó a su técnico a optar por el torneo continental.

Estudiantes espera confiado en brasil el duelo de esta noche / EL DIA

Una serie de bajas por lesiones, que afectó a Mauro Boselli, Agustín Rogel y Fabián Noguera, quien no podrá ser tenido en cuenta para la presente llave por un esguince en la rodilla derecha sufrida en su reaparición contra Boca, complicó a Zielinski en la búsqueda de una formación que no termina de encaminarse a pesar del juego que supuestamente aseguraban Pablo Piatti y Benjamín Rollheiser, incorporados para fortalecer un ataque debilitado por la salida de Gustavo Del Prete. En la previa se lesionó Leandro Díaz y por eso el panorama no asomo alentador. La defensa seguirá con cinco jugadores (Luciano Lollo, Jorge Morel y Agustín Rogel serán los centrales) y el uruguayo Mauro Méndez se meterá en reemplazo del Loco,

No obstante, en el presente cuadro de situación, el Pincha quedó más obligado a cumplir un “buen papel” en esta serie clasificatoria a semifinales de la Copa Libertadores, a pesar de la magnífica etapa previa que puso en marcha en pleno verano, cuando debió cruzarse con dos equipos chilenos para asegurar su lugar en la etapa de grupos.