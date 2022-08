Ibarra habló de Cavani, que negocia con Boca: "Es un excelente delantero con una gran carrera internacional"

El nombre de Edison Cavani, delantero uruguayo de gran carrera en el fútbol mundial, es quien desvela a los hinchas de Boca en los últimos días. Por el momento, el ex Manchester United no tiene club y si bien se había hablado de una posible llegada al Villarreal de España, eso por ahora no prosperó.

Tras el triunfo ante Platense, quien se refirió al tema con unas breves palabras fue el técnico de Boca, Hugo Benjamín Ibarra, que dijo: "No sé nada del futbolista. Lo único que sé, es que es un excelente delantero con una gran carrera internacional. No puedo hablar de alguien que todavía no llegó al club. Puedo hablar de todos los futbolistas que están a mi cargo y contesto sobre ellos”.

Por otra parte, Boca debería cerrar la operación antes del lunes, fecha en la que concluirá el libro de pases para el fútbol argentino. “La intención es que (Edinson) Cavani firme un contrato hasta diciembre de 2023, con clausula de salida para junio de ese año”, confirmaron desde el entorno del futbolista.