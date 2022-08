“La inflación es asfixiante y genera miseria”, advirtió la Iglesia

El arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, advirtió ayer por la “asfixiante inflación” que padece “esta Argentina que duele” y llamó a la solidaridad ante la creciente “miseria que genera”. Fue al encabezar la misa a la que acudieron centenares de fieles tras la procesión por San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.

En la primera movilización al santuario de Liniers tras la suspensión de dos años, a causa de la pandemia, Poli dio una homilía en la que apeló a la “solidaridad” de los argentinos tras trazar un duro diagnóstico de la situación del país, especialmente del duro contexto socioeconómico y de las duras consecuencias que genera la inflación para los segmentos más humildes de la sociedad.

Al expresar una fuerte queja por los problemas que existen para acceder a los alimentos, Poli se refirió a los constantes aumentos de precios y reparó en la compleja situación actual y en que hay familias con “ingresos insignificantes”.

El cardenal argentino llamó a pedir por “el pan que alimenta nuestra vida” y subrayó que “diariamente se hace más inalcanzable a causa de la inflación asfixiante que padecemos y que genera miseria”.

En la misma línea agradeció a los ciudadanos de todo el país que se acercaron a las parroquias para ayudar al prójimo en esta situación tan difícil.

En la conmemoración de la fecha que brinda devoción al santo del pan y del trabajo, Poli señaló el aumento de la pobreza en el país. “Cómo no pensar en la cantidad creciente de hermanos y hermanas que se acercan cotidianamente a los comedores y merenderos”, dijo. Y añadió: “Cómo no pensar en los adultos mayores, que no pueden comprar sus remedios y en las familias cuyos ingresos son cada vez más insignificantes”.

En esa línea, cuestionó con dureza el rumbo político de la Argentina al citar la letra de una canción religiosa: “No es posible morirse de hambre en la tierra bendita del pan, no es posible”, afirmó.

Ante miles de fieles que lo escuchaban en las calles del santuario del barrio porteño de Liniers, Poli definió: “El pan que se pide para todos, el que se logra con el propio trabajo es un clamor de justicia”.

POR UNA PATRIA SIN GRIETAS

En otro pasaje de su homilía, el prelado instó a la unión de los argentinos, sin importar la ideología o los intereses políticos, destacó la importancia de quienes sacrifican parte de su día para poder ayudar y solidarizarse con otros y así mantener firme la virtud de la esperanza.

Y prosiguió: “Cuando pasemos frente a la imagen de San Cayetano confiemos en nuestras necesidades y no olvidemos pedir por la Patria de todos, la Patria de todos, sin grietas”.

En la misma línea llamó a compartir “el tiempo y los bienes” para “renovar en el cuerpo social el anhelo de felicidad que Dios ha puesto en el corazón de cada ser humano, la esperanza. La virtud que sostiene las pruebas y nos hace esperar tiempos de encuentro y de paz entre los argentinos”. Al referirse al pasaje bíblico conocido como “del buen samaritano”, relatado en el evangelio del día, Poli pidió a los miles de fieles que asisten a la misa central por San Cayetano en Liniers que se dejen “interpelar por la parábola” y fue ahí cuando acotó: “El ejemplo del buen samaritano nos devuelve una mirada solidaria de la realidad, no para escandalizarnos, sino para conmovernos y comprometernos”.

Al mismo tiempo, organizaciones sociales encabezaron una masiva convocatoria que se congregó en el santuario y cuyas columnas se movilizaron hasta el Obelisco, en reclamo al Gobierno nacional de mejoras y nuevas medidas que permitan alcanzar a la sociedad a los sectores más vulnerados.

En un día tan emblemático para la comunidad católica argentina, Poli no fue el único que se refirió en estos términos a la difícil situación económico-social de la Argenina. En nuestra ciudad, la procesión por el día de San Cayetano estuvo encabezada por el arzobispo platense, Víctor Manuel Fernández, quien visitó el santuario de la avenida 44, entre 29 y 30.

En su homilía, Fernández reclamó ayer a la dirigencia política responsabilidad y diálogo en este momento tan difícil de la Patria “en orden a responder a las angustias que afligen al pueblo: la falta de trabajo, la inflación asfixiante, etc”.

Y, en contraste, presentó a San Cayetano como el santo que tiene un corazón sensible ante nuestras necesidades”.