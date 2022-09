Desempolvan un decreto para que las petroleras apuren las inversiones

Mañana la secretaria de Energía Flavia Royón firmará una resolución que vuelve a poner en uso un esquema de incentivos a las empresas del sector petrolero que había lanzado Cristina Kirchner en 2013 y que Mauricio Macri no usó en 2018, en medio de una fuerte crisis cambiaria y de salida de dólares. En rigor, lo que sucedió es que los beneficios del decreto 929, cuyo contenido fue además incorporado a la ley 27.007, sancionada en 2014, nunca fueron reglamentados y, por lo tanto, no se implementaron ni aplicaron.

La seguridad para operar, el acceso a los dólares y la posibilidad de girar dividendos a sus países de origen fueron los principales cuestionamientos de las empresas del sector Oil & Gas que recibieron al ministro de Economía Sergio Massa en la ciudad de Houston. “No te voy a mentir, el tema de los dólares por el momento no se va a resolver”, respondió el ministro a esa consulta. Un reclamo similar, con la misma respuesta, le habían hecho, unas horas antes en la US Chamber of Commerce de esta capital, otro grupo de empresarios.

El objetivo de Massa es “blindar” lo mejor que se pueda, en medio de un contexto de fuerte impacto por la guerra y un escenario de crisis energética global, a las empresas del sector. Piensa hacerlo con dos esquemas: decretos con beneficios concretos de acceso a divisas a cambio de aumentar la producción y una serie de leyes que impulsará en el Congreso para apuntalar los negocios de GNL e hidrógeno como parte de una “ley corta” que dé perspectiva a la industria, según Infobae.

En Economía creen que sirve para comenzar, pero que es un esquema que hay que sostener con la macroeconomía. Hoy, el objetivo es fortalecer las reservas; la escasez de dólares se vuelve un tema central cuando se necesitan inversiones petroleras y también de servicios para el sector. A estas últimas empresas -agrupadas en CEOPE -la Cámara de Servicios Petroleros- se les prometió en Houston avanzar en un esquema similar al que se aplicó a la cadena de valor automotriz, que pudo duplicar la exportación.