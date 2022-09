Informe alentador sobre el Covid-19 y un estudio por la atención a los mayores

El informe acerca de que la semana pasada se registró la cifra más baja de fallecidos por Covid-19 desde marzo de 2020, y las declaraciones de autoridades de la Organización Mundial de la Salud de que el final de la pandemia “está al alcance de la mano en el mundo”, abrieron expectativas optimistas hasta un grado nunca alcanzado en los últimos dos años acerca de la evolución de este terrible flagelo que cobró la vida de seis millones de personas, además de originar otras graves consecuencias sanitarias.

“La semana pasada el número de muertes semanales por Covid cayó a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en mejor posición para acabar con la pandemia. Aún no ha terminado, pero su final está al alcance de la mano”, aseguró el titular de la OMS en una conferencia de prensa en la sede del organismo, en Ginebra, Suiza.

“Alguien que corre un maratón no se detiene cuando ve la línea de meta. Corre más de prisa, con toda la energía que le queda. Y nosotros, también. Todos podemos ver la línea de meta, estamos a punto de ganar. Sería verdaderamente el peor momento para dejar de correr”, insistió. Si no aprovechamos esta oportunidad, corremos el riesgo de tener más variantes, más muertos, más problemas y más incertidumbre”, resaltó el máximo responsable de la OMS.

Según el último informe de la OMS, el número de casos descendió un 28 por ciento en la semana del 5 al 11 de septiembre respecto a la semana precedente. La cifra de infecciones disminuyó en las seis regiones de la OMS: Pacífico Occidental (-36%), África (-33%), Américas (-27%), Asia Sudoriental (-20%), Mediterráneo Oriental (-19%) y Europea (-15%).

La cifra de muertes retrocedió un 22 por ciento, hasta alcanzar menos de 11.000. En este contexto, la OMS publicó ayer una serie de guías para ayudar a los Estados a superar esta crisis sanitaria con mayor rapidez.

Si bien el Covid-19 se ha caracterizado por sus múltiples mutaciones, con virus que cambiaron constantemente y aparición de variantes dos o tres veces más contagiosas que las anteriores, es la primera vez que se habla en términos de una sustantiva reducción en el riesgo de transmisión.

De todas maneras no sólo debe mantenerse la guardia en alto, sino atender también a las consecuencias de la pandemia, reflejadas, por ejemplo, en el informe de la Universidad Católica Argentina publicado ayer en este diario. Ese trabajo dedicado a los adultos mayores reveló que dos de cada diez personas mayores empeoraron su salud a partir de la crisis sanitaria y, además, no realizaron al menos una consulta médica anual. Así también, el 70 por ciento de esos adultos mayores no desarrolla la actividad física recomendada.

“El déficit de consulta médica tiene que ver con la accesibilidad a la atención de los centros de salud, que han tenido restricciones durante la pandemia que todavía no se han normalizado, tanto en el sector privado como público”, dijo un investigador de la UCA, en el trabajo conjunto del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina y la Fundación Navarro Viola, que indica además que uno de cada cuatro vive en hogares con pobreza estructural.

Se ha encarecido siempre en la necesidad de adoptar todas las medidas preventivas que se recomendaron para evitar los contagios de Covid-19. Todo indica que ahora también deben ponderarse los cuidados posteriores que deben adoptarse, de modo de lograr que los adultos mayores –es decir, los que forman parte de los grupos de mayor riesgo- realicen actividades físicas, concreten consultas médicas y adopten las medidas que se aconsejan para alcanzar una vida más plena y saludable.