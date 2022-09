Normal 2: un litigio pone en riesgo el baile de egreso

La noche soñada, del baile, el brindis, el agasajo familiar y la diversión con quienes se recuerda toda la vida tras el paso por la Secundaria, hoy parece abonada por la pesadilla para alrededor de 200 chicas y chicos que formarán, en pocas semanas, la promoción de egresados 2022 del Normal 2. Todo, por un conflicto que se presenta entre el grupo y sus familiares con el salón de fiestas que habían contratado a principios de año. Tras la ruptura de ese acuerdo, hay una controversia planteada en torno a la devolución de lo que, con sentido previsor fueron abonando mes a mes.

El comercio en cuestión está situado en 122 y 58, Ensenada. “Fuimos a contratar un salón para la fiesta de egresados, que va a ser en diciembre y tuvimos varias reuniones”, le dijo a este diario Silvia, integrante de la comunidad y añadió que la responsable del comercio “nos explicó. Nos mostró el salón. Todo hermoso. Pintó una fiesta de lujo. Empezamos a llevarle el dinero, la cuota, en adelantos. Pagamos 763 mil pesos, que representan el 50 por ciento. Luego, no nos daba un precio fijo y precisábamos 450 personas y luego 500 chicos más para la fiesta”, dijo sobre la aparente afluencia mínima que se requería por el precio. Sin embargo, la mujer indicó que “no nos daba el precio para poder decirle a los padres cuánto era y cuántos tenían que pagar los chicos para entrar después de las dos de la mañana. Eso en el contrato no está. Nos dijo que cuando pagáramos la cena se hacía otro contrato para pagar la fiesta. Ahí, empezamos con el conflicto. Nunca nos pusimos de acuerdo hasta que dijo que le convenía rescindir el contrato”.

El grupo de madres que habló con este diario ayer, apuntó que busca una salida. “Estamos tratando de mediar con la señora porque los chicos tienen la ilusión de la fiesta y buscamos contratar otro lugar”.

Este diario consultó en la empresa señalada y respondió una mujer que se presentó como Mariela: “Ellos quieren rescindir legalmente porque en el contrato dice que les doy el salón pero ellos tienen que pagar impuestos. Es el 8% de la cena aproximadamente”, dijo y añadió que el cubierto estaba “3.250 pesos en abril. Ahora, son 4.500 por sentarse a comer y en diciembre no se cuánto estará”.

La comerciante añadió que el acuerdo se había realizado por 450 personas. “Firman 78 personas y después se fueron sumando. Al día de hoy son 260. El evento está reservado, si no vienen con las 450 personas la que les va a hacer juicio soy yo”, aseveró.

Con respecto a la devolución de lo pagado, sostuvo que “la ley dice que me tengo que quedar con el 50 por ciento de lo que me han pagado. Yo no puedo rescindirlo, ellos rescinden el contrato. Hay pasos para rescindir”.

Según contó, ya recibió una carta documento del grupo que había iniciado el acuerdo.

Siempre según indicó la responsable del lugar, “pidieron para el 3 de diciembre, para 450 personas” y “se les presupuestó, el salón habilitado para 900”.

A la vez, sostuvo que “les dije que les voy a congelar la mitad del cupo y la otra mitad lo que cueste en noviembre, por la inflación”.

En suma, consideró que “ante todo contrato que se rescinde hay una pérdida, eso lo tienen que saber”, dijo y aseguró que “nadie se quiere quedar con la plata de nadie”.

Mientras tanto, en el Colegio ya hay rifas para reunir fondos y avanzar con la fiesta, pese a todo. “Llegué a pagar siete entradas de la cena. Son 21 mil pesos. En un momento estuvimos a punto de llegar a un arreglo. Aceptábamos que nos descontara el supuesto alquiler de la vajilla y la bebida, que podría usar en otro evento. Dijo que no, que quería, aparte del descuento del valor depositado, que le resarciéramos los problemas que le habíamos creado. Entre eso, las reuniones”, dijo Adriana, madre de un estudiante.

“La promesa que hizo fue que iba a dar un presupuesto más bajo que otros que le mostramos. Hoy no tenemos fiesta. Somos más de 70 chicos que pagamos y 235 familiares. Nos duele mucho. Nos esmeramos un montón tratando de organizar esto”, lamentó Juan, uno de los futuros egresados.