VIDEO. La pareja de Sabag, también apareció en TV: se peleó en vivo con una señora por los "planes sociales"

En los últimos días, en los debates que se daban en los distintos canales de televisión, se hablaba de aquellas personas que recibían los llamados "planes sociales" y las distintas posturas que se tomaban en torno a su distribución. En un móvil de Crónica TV, se cruzaron una vendedora de copos de azúcar y una mujer que accede a los planes.

Pero aquí hay un tema a rescatar, mas allá de la discusión: tras el hecho del fallido asesinato a Cristina Kirchner, se armaron algunos rompecabezas y la vendedora ambulante resulta ser la novia de quien intentó matar a la vicepresidenta, Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña.

En medio del móvil, ambas expresaron sus ideas y formaron sus opiniones sobre lo planteado, pero por momentos, la discusión parecía ponerse tensa. "Con el plan se gana $18.000, pero eso lo hago en tres días laburando de esto", comenzó diciendo la joven que vende copitos, y agregó luego: "Se sale adelante trabajando, no cobrando planes".

Tras sus declaraciones, una mujer salió a enfrentarse con ella y le contestó: "Le pregunto cuántos años tiene, y si tiene hijos la señora". Ante la respuesta del otro lado, que dijo "23", volvió a contestar: "¿Tenés 23 años? Apenas estás aprendiendo. Yo tengo una hija de 22 años, y ella también sale a laburar.

Siguiendo en esa misma línea, la novia de Sabag, le contestó: "No le fomentes la vagancia a tu hija. Es mejor salir a trabajar que cobrar un plan. No sean vagas, salgan a trabajar. Si querés ser una mujer empoderada, salí a trabajar. No fomentes la vagancia".

Ella tiene 23 años. Él, 35. Ambos salieron en TV en la misma semana, por el mismo canal. (Ver: https://www.eldia.com/nota/2022-9-2-7-33-0-el-hombre-que-quiso-asesinar-a-cristina-kirchner-habia-aparecido-en-dos-moviles-de-television-que-dijo--politica-y-economia)