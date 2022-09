Esteban Bullrich sigue en terapia intensiva

El exsenador de Juntos por el Cambio (JxC) Esteban Bullrich permanecía ayer internado en terapia intensiva, tras haber sido ingresado por un cuadro de dificultad respiratoria. Según el último parte médico, el dirigente de 54 años, que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA), continúa estable, bajo sedación, con ventilación mecánica”.

“El paciente Esteban Bullrich continúa ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo sedación, con ventilación mecánica y en tratamiento por una neumonía”, precisó el centro de salud en el parte difundido a las 16.20.

En el comunicado de la institución se informó, además, que “la familia agradece por tantas demostraciones de cariño y continúa pidiendo que los acompañen con sus oraciones”.

El Hospital Universitario Austral indicó que acorde a su evolución evaluarán la emisión de un nuevo parte médico.

Bullrich, quien padece una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular, ingresó el miércoles al hospital Austral por un cuadro de dificultad respiratoria y, en conjunto con su equipo médico de cabecera, “se decidió ingresarlo a la unidad decuidados intensivos, realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica”, según había informado en esa oportunidad el centro de salud.

Bullrich, que fue ministro de Educación de la Nación, había sido diagnosticado con ELA a principios de 2021 y desde ese entonces comenzó su lucha contra la enfermedad.

A raíz de esta situación, dirigentes de todo el arco político se manifestaron a través de las redes sociales con mensajes de apoyo a Bullrich, entre ellos el Presidente Alberto Fernández: “¡Fuerza, Esteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta Antes de su internación, el senador nacional también utilizó sus redes para publicar un mensaje que resultó premonitorio de la situación que le toca atravesar en estas horas: “Rezo porque estoy indefenso. Me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a dios. Me cambia a mí”, se puede leer en la publicación que fue posteada el 26 de agosto pasado a las 20:59 horas en su cuenta de Facebook, una frase que pertenece al famoso escritor británico C. S. Lewis.

“¡Vamos, Esteban! Estamos con vos y con toda tu familia”, escribió el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en su cuenta oficial de Twitter, poco después de que trascendiera la noticia.