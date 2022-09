Federer se siente triste por el retiro

Roger Federer aseguró, en Londres, que es “triste saber que es el final de su carrera deportiva” y que se dio cuenta que no podía continuar jugando a nivel profesional después de asistir a Wimbledon el pasado mes de julio.

El magistral tenista suizo, que anunció la despedida tras la Laver Cup, comentó que “aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero estar competitivo. La rehabilitación no ha sido fácil, con subidas y bajadas, al menos ahora disfrutaré de poder estar en casa con la familia”.

Sobre la decisión de retirarse, Federer confirmó que fue un proceso que comenzó a principios del verano europeo.

“Intentamos aumentar la intensidad de los entrenamientos y vimos que no podíamos. Es normal en rehabilitación aumentar un poco y ver que tenés que volver atrás, pero me hice un estudio en el que vi que no estaba como yo esperaba. No estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No quería terminar mi carrera con tantas operaciones. El tenis es un deporte muy duro, con partidos a cinco sets, torneos cada semana”, apuntó.