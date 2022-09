Estudiantes quiere asegurarse a Boselli al menos un año más

TUCUMÁN

Enviados especiales

En Estudiantes se trabaja en el futuro. Además de resolver quién será el entrenador a partir de la próxima temporada, tema que aún no tiene resolución y no asoma un candidato elegido pero sí la certeza que Ricardo Zielinski no seguirá, se piensa en el armado del plantel.

Entre los jugadores que se vienen charlando está Mauro Boselli, el goleador del equipo en este torneo y goleador histórico con la camiseta roja y blanca en la Copa Libertadores. Al jugador, tal como se informó oportunamente, ya se le ofreció una continuidad de un año que su representante todavía no respondió.

El tema de la continuidad de Boselli volvió a escena porque en los días pasados fuentes periodísticas cercanas a la representación informaron que el Pincha aun no le había acercado ningún número y que, por el contrario, había clubes sudamericanos interesados en contar con sus servicios. Concretamente se habla de que el León de México es quien lo estaría por tentar.

Boselli ya dijo públicamente que en Argentina no se pondría otra camiseta y que su intención es retirarse con la camiseta de Estudiantes, que para eso regresó procedente de Cerro POrteño de Paraguay. Pero todavía no hubo un acuerdo ni lo habrá a la brevedad.

Ante consultas de este medio a dirigentes vinculados al área de fútbol, se aseguró que la idea sigue siendo la misma, que ya hubo un oferta pero que no se avanzó por demás teniendo en cuenta que falta mucho para el final de este torneo, un largo receso en el medio y la incertidumbre de no saber cuál competencia jugará el Pincha en 2023.

El goleador cumplió 37 años en el mes de mayo y además de haber sido clave en la reciente Copa Libertadores es pieza fundamental para el plantel y el mensaje a los más jóvenes.

Boselli, Mariano Andújar, Pablo Piatti y José Sosa con los cuatro referentes en los cuales la se cretaría de fútbol quiere poner todo el peso del equipo profesional para el año que viene. En el caso que uno de ellos no siga se buscará a otra figura con trayectoria y pasado en el club. de lo contrario asoma difícil.

ALMUERZO DE CAMARADERÍA

En la previa del partido, y en un restaurante céntrico, se realizó el tradicional encuentro dirigencial entre autoridades de Atlético Tucumán y Estudiantes, un acto protocolar que se suele llevar a cabo en cada partido del Pincha en condición de visitante.

Los dirigentes del Decano, con Mario Leíto (su presidente) a la cabeza recibieron a los albirrojos para almorzar e intercambiar opiniones futbolísticas. POr el lado del Pincha estuvieron los vices Pascual Caiella y Juan Prates, además del secretario de obras Miguel Menno. Un buen gesto que se debería repetir en cada uno de los partidos.