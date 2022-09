Berni, muy duro con Nación por el manejo del conflicto mapuche en la Patagonia

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, calificó al nuevo ataque al parecer por parte de un grupo mapuche en Villa Mascardi como “un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía”.

“Califico como un acto de entrega y concesión de nuestra soberanía nacional lo que está ocurriendo en nuestra Patagonia”, expresó el funcionario bonaerense en su cuenta de Twitter.

“La Patria no se negocia con nadie; ni con los sectores económicos de poder, ni con los grupos radicalizados autodenominados mapuches”, siguió.

Y finalizó: “Cada paso para atrás en nuestra historia de pueblo independiente, desde lo político, lo territorial y lo económico, nos costará sangre, sudor y lágrimas. Cuando la Patria está en peligro todo está permitido, excepto no defenderla”.

El conflicto mapuche sumó otro capítulo negro este lunes cuando un grupo de encapuchados incendió una obra en construcción y el puesto de Gendarmería que lo custodiaba en Villa Mascardi, Río Negro.

El ataque se produjo sobre la cabaña de un hombre llamado Luis Dates, quien no se encontraba en el lugar en ese momento, y en declaraciones a la prensa expresó: “Esto es gravísimo, ya no es un ataque a un particular, es un ataque a las fuerzas nacionales, es una demostración que creen que no hay límites en su reclamo”.

Además, agregó que los agresores “quemaron un puesto de Gendarmería que habían puesto para el resguardo de la propiedad y de los vecinos que viven en la zona”.

Desde hace menos de una década, los conflictos entre vecinos y estos grupos mapuches como este se volvieron recurrentes en los alrededores de Villa Mascardi. En la actualidad, existe una tensa relación entre los habitantes de la zona a partir de del asentamiento de la autodenominada lof Lafken Winkul Mapu en 2017, año desde el que se instalaron en la zona que reclaman como “ancestral” de su comunidad.