Se picó: Vignolo le respondió a Fantino, que lo había invitado a debatir en La Plata

Alejandro Fantino y Sebastián Vignolo, parece que no tienen cara de buenos amigos. El primero, conductor del programa "Animales Sueltos", que se emite por América, hizo declaraciones a través de un canal de streaming, donde destrozó a quien conduce "Minuto 90", relata partidos en TV y tiene también su programa los domingos por la noche en canal 13.

La frase "Lo escupo en la cara al que me lo produce y al que me lo propone", repercutió en varios lugares. Fantino se refirió a ello, tras ser consultado a cómo reaccionaría si le dirían de ir al Mundial de Qatar 2022, junto a Vignolo y otro periodista experimentado, Mariano Closs.

"No sé si terminamos a la piñas", había agregado, en una clara muestra de defensa ante una hipotética situación. “¿Sabés por qué le escupo la cara? Por el odio que me provocaría. Le escupo a la cara lo que siento. ¿Vos no me conoces? Sos un irrespetuoso. Me querés hacer ir con ‘Azulala’ Vignolo y con ‘esto es fulbo’ de Closs al Mundial. No papá, estás equivocado”, cerró.

A su vez, parece que esto seguirá. Fantino invitó a ambos a poder intercambiar opiniones en la Facultad de Periodismo de nuestra Ciudad: "Vignolo...Closs...Vamos a debatir con los pibes de Periodismo Deportivo de la Ciudad de La Plata". El conductor de "Animales Sueltos", estaría este mes de octubre, dando una charla y advirtió que le gustaría que estén ambos presentes.

Ante todo esto, el panelista de espectáculos, Rodrigo Lussich, advirtió: "Para sumar a esta guerra, obviamente, lo contacté al Pollo Vignolo para saber qué opinaba. Me mandó un audio, hizo como una pausa, porque estaba manejando y me dijo ‘No tengo nada para decir al respecto’, o sea que Alejandro queda como peleando solo’”.