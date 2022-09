VIDEO. Alemán, que fue muy ovacionado, rompió el silencio: “Son declaraciones de él, no mías"

Gimnasia se convirtió esta noche en el nuevo líder del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al vencer de local a Independiente por 3 a 1 en partido de la 17ma fecha. Con mucha actitud y esfuerzo tras iniciar abajo en el marcador, el Lobo se quedó con un triunfazo que le permite soñar.

La gente no sólo ovacionó a sus jugadores por el gran momento que están viviendo, sino que además dejaron un claro mensaje en relación a las declaraciones de Gabriel Pellegrino que no cayeron para nadie bien en la previa de un partido tan importante.

Uno de los apuntados por el mandamás había sido el capitán, Brahian Alemán, quien recibió el aplauso de los cuatro costados del Bosque al retirarse del campo de juego, en una decisión de su entrenador -que pareció otro mensaje- para que los triperos se expresen desde las tribunas.

En este sentido, Alemán declaró en la TV: “Estamos muy contentos, sabíamos que si ganábamos nos poníamos ahí arriba en ambas tablas. Pero quedan muchas fechas y tenemos que seguir así, con humildad”, y agregó: “Fueron días complicados, pero este grupo tiene hambre y ganas. Sabíamos que iba a ser un partido duro, pero supimos sacarlo adelante”.

Asimismo, con una sonrisa ante la consulta por las palabras de Pellegrino, Alemán dijo: “Son declaraciones de él, no mías, yo no me voy a meter en eso. Demostramos dentro de la cancha que estamos metidos y que queremos cosas importantes”.

Por último, al ser consultado por la medida de fuerza, destacó: “Fue una decisión grupal, del cuerpo técnico y los jugadores, estamos todos dentro de la misma bolsa”.