Nacional festejó con un gol de Luis Suárez

Luis Suárez convirtió un gol para Nacional en el claro triunfo por 3-1 sobre Peñarol, en el tradicional clásico uruguayo, que los dos grandes disputaron en el Parque Central de Montevideo, enmarcado dentro de la cuarta fecha del torneo Clausura.

El goleador del seleccionado “celeste” que se prepara para intervenir en el Mundial de Qatar marcó el segundo tanto de los dirigidos por Pablo Repetto, a los 7 minutos del segundo período, mediante un zurdazo inapelable desde fuera del área.

Los otros goles del elenco “tricolor”, que le sacó 17 puntos a su tradicional adversario en la tabla anual, fueron obra del zaguero Mathías Laborda, mediante un cabezazo, y del mediocampista Camilo Cándido.

El descuento “mirasol” fue obra de Kevin Méndez, a los 15 de la etapa complementaria.

En Peñarol se alistó desde el comienzo y luego fue reemplazado en la segunda parte, el argentino Lucas Viatri, ex Boca y Estudiantes; mientras que Hernán Rivero (ex All Boys y Santamarina de Tandil) ingresó en la segunda mitad, en sustitución de Walter Gargano.

Por otra parte, Aaron Spetale (Estudiantes) ayer convirtió para Danubio en el 1-1 con Liverpool.

Otros: Albion 1-Montevideo City Torque 0; Dep. Maldonado 2-Rentistas 1; Defensor Sporting 1-Montevideo Wanderers 0.