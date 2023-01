EXCLUSIVO.- Taylor Swift viene a La Plata: se presentará en octubre en el Estadio Único

Este año llegará a La Plata otro artista de lujo. Según pudo saber EL DIA de forma exclusiva, sólo restaría el anuncio oficial para confirmar que la cantante estadounidense Taylor Swift se presentará en nuestra ciudad durante el 2023.

Fuentes calificadas aseguran que su desembarco será en octubre y brindará dos shows en el Estadio Único. Las citas están previstas para los días 6 y 8 de octubre.

Swift, que acaba de lanzar su nuevo disco "Midnights", girará alrededor del mundo desde marzo, pero sólo anunció fechas hasta agosto. Lo cierto es que desde la organización confiaron que ya solicitaron el permiso para montar el operativo en nuestra ciudad y así preparar el show de la artista en 25 y 32.

Cabe recordar la amarga experiencia que se vivió en La Plata en septiembre del año pasado con el recital de Justin Bieber que, tal como anunció de forma exclusiva este diario en aquel entonces, se suspendió un día antes de la presentación por problemas de salud del artista canadiense (vea: https://www.eldia.com/nota/2022-9-5-18-52-0-fuertes-rumores-de-cancelacion-para-el-show-de-justin-bieber-espectaculos). Es por eso que la presencia de Taylor Swift en el Único vuelve a poner a la Ciudad como uno de los escenarios elegidos para grandes eventos.

La gira mundial

"Eras Tour" es la sexta gira mundial de Taylor Swift, una de las estrellas pop más escuchadas en la actualidad, y la primera en cinco años. La misma comenzará el 18 marzo próximo en Estados Unidos pero se supo que también incluirá actuaciones fuera de ese país, y uno de esos será Argentina.

"Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: Taylor Swift/The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)", anunció la famosa cantante en su cuenta de Instagram. El mensaje se acompaña de hasta diez fotografías de la estrella de la música y el logo de la que será su nueva gira, que se abrirá en Glendale, Arizona.

"La primera etapa de la gira será en estadios de los EE.UU., ¡con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos!", agregó la cantante de "Love Story". Además dijo que se siente "como la persona más afortunada del mundo porque puedo llevarme de gira a estos brillantes artistas: @paramore, @radvxz, @phoebebridgers, @girlinred, @whereismuna, @haimtheband, @gracieabrams, @gayle y @owennmusic", en referencia a los músicos que la acompañarán en esta primera etapa.

"No puedo ESPERAR para ver sus hermosos rostros por ahí. Ha pasado mucho tiempo", precisó la cantante, la única mujer que ha ganado tres Grammy al álbum del año. "Midnights", último disco publicado por la cantante, es un fenómeno de ventas al haber vendido más de 1 millón de copias en su primera semana. Con el lanzamiento, Swift batió el récord de la artista más escuchada en Spotify durante una jornada y su canción con Lana Del Rey, "Snow on the Beach", logró el mejor debut para una colaboración femenina en la historia de la música pop.