Atentos al agua: faltaría en gran parte de la Ciudad

En medio del fastidio generalizado por los problemas con la red de agua potable en un verano tórrido, se anunció que hoy podría haber problemas con el abastecimiento en una amplia zona del Casco a raíz de los trabajos que se realizarán sobre un caño troncal del Bosque que viene con problemas desde hace varias semanas.

Porque la producción no alcanza, por las pérdidas y hasta por los arreglos en la Ciudad puede faltar el agua. Tras una intervención de hace dos semanas y como corolario de un periodo más extenso de pérdidas y reclamos, ABSA anunció que hoy intervendrá el conducto que corre debajo de la calle 50, a la altura del campo de deportes de la UNLP y la Facultad de Informática.

Eso, anunció la compañía estatal bonaerense, afectará la provisión en gran parte de La Plata y también en un sector de Berisso.

Puntualmente, la prestataria del servicio de agua y cloacas informó que esta mañana se llevarán a cabo “tareas de reparación sobre una cañería de 800 milímetros”.

Se detalló que mientras duren los trabajos, proyectados para esta jornada, se podrá resentir el caudal en la zona de calle 128 a 19 y de 32 a 72. Eso es un amplio sector del casco céntrico y también una zona de Ensenada y Berisso.

En ese sentido recomendó “reservar el agua para tareas esenciales de hidratación e higiene”.

baja presión y pérdidas

En paralelo, sigue el martirio que provoca la combinación de calor y canillas secas.

“En 6 y 524 está cortado de forma total el suministro de agua”, sostuvo Marisa y aclaró que “todo está igual que en las últimas dos semanas”.

Mientras que un lector de 47 y 148 dijo que “no tenemos agua en San Carlos, es una locura. Así no se puede vivir más. Tengo familia enferma en mi casa, todos los vecinos estamos así”, lamantó sobre la situación en esa zona.

Muy cerca de allí, precisamente en 140 entre 46 y 47, Olga precisó que “desde el 6 de enero a la fecha, o sea 13 días, estamos sin una gota de agua”.

También escribieron desde el Barrio Cementerio e indicaron que “ya hace 5 días que no contamos agua, ni un chorrito sale. Estamos todos con bronca”. A su vez agregaron que “se hicieron varios reclamos a Absa y no hay respuesta. Todo el barrio está sin agua, y después quieren cobrar la factura”.

En tanto, en el sector de 29 entre 34 y 35 denunciaron la misma problemática. “Es crítica la falta de agua en esta zona. Puede ser que se acentúe por ser una zona alta y al no tener presión no llegaría el agua como corresponde. Además de la construcción indiscriminada de edificios, no se hacen las obras de readecuación. Donde antes había una familia ahora al 20 familias”, indicó Jorge Alfaro.

En tanto, en Villa Elvira aseguran que “desde el domingo estamos sin una gota de agua, ni siquiera de madrugada”.

Según contaron, de 76 a 80 y de 1 a 7 no cuentan con suministro. “Antes había agua solo de madrugada, ahora ni siquiera eso”, se quejaron.

Asimismo, Javier Figueroa, de 6 entre 79 y 80, contó que “habitualmente entre las 0 y las 9 horas no tenemos una gota de agua”, aseguró. “Necesitamos que alguien nos escuche por este problema que sufrimos desde hace años”, manifestó en vecino.

No muy lejos de allí, Beatriz, de 79 y 116, y María, de 8 y 79, lamentaron que de las calles de sus casas solo salía aire. “Que ABSA atienda nuestros reclamos porque no se puede vivir así en pleno enero”, dijo la vecina de El Mondongo.