Angustia y desesperación: la mamá del nene desaparecido en La Plata dijo que los amigos "no saben nada"

Mientras crece la angustia, siguen buscando al adolescente de 13 años de La Plata que desapareció el viernes al mediodía cuando fue visto por última vez al salir de su domicilio para ir a jugar videojuegos a la casa de un amigo, pero nunca llegó.

Tal como viene informando EL DIA, se trata de Rodrigo Jesús Ramos, quien según indicó hoy su mamá salió de su hogar, en la zona de 29 entre 86 y 87, alrededor de las 13 horas, con la supuesta intención de ir a jugar a la PlayStation con un amigo que vive a unas diez cuadras pero nunca llegó.

"No tiene celular, no usaba redes sociales", dijo hoy María, la madre del joven que se encuentra desesperada al no tener noticias de su hijo.

Rodrigo al momento de la desaparición en Altos de San Lorenzo vestía una remera celeste y pantalón corto rojo con línea blancas en los costados y zapatillas rojas. Mide 1,70 metros y tiene el pelo corto.

"Los amigos no lo vieron, no saben nada. Tampoco aparece en ninguno de los lugares a los que suele concurrir. Ni nadie del grupo con el que suele juntarse sabe de él", agregó la mujer. La familia radicó la denuncia en la comisaría octava de nuestra ciudad, y desde ayer montaron operativo de búsqueda.

Para aportar cualquier dato difundieron el siguiente número de celular +5492213631640.