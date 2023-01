¿"Alfa" contra las cuerdas?: la durísima advertencia que le envió una conocida cantante

La conocida cantante Daniela decidió enviarle un contundente mensaje a "Alfa" de Gran Hermano, quien expresó en el reality show de Telefe que tiempo atrás había mantenido un romance con ella. En declaraciones radiales, la artista negó todo y no descartó llevar al "hermanito" a la Justicia.

Al parecer, los dichos del participante de la casa más famosa no le serán gratuitos.

“No juzgo, nada. Uno hace lo que puede. Pero sí, te da bronca. Está bueno aclararlo y nada más Si continúan las mentiras veremos si inicio acciones legales. Te molestan que digan cosas que son mentiras”, advirtió la artista en Mitre Live.

Acerca de Alfa, agregó: "Mirá lo buena onda que soy que si a él realmente le hace feliz ganarlo, que lo gane, a ver si eso lo hace callar la boca y no anda inventando cosas”.

"Él salió a decir que fue pareja mía, mezcló fechas y voy a empezar a contarte cómo fue la historia: dijo que fue novio mío en 2019 pero yo ahí estuve con Javier Milei, ya arrancó mintiendo, la realidad es que yo fui a un programa de radio y me encontré con él conduciendo”, indicó", aclaró Daniela.

“Ahí fue que lo conocí, y ese día me preguntó si en un evento que iba a hacer no me gustaría que haya marcas y le dije que sí”, agregó.

A su vez, Daniela dijo que Santiago ofició de conexión con “dos marcas de carteras muy conocidas” y por ese motivo lo invitó a la charla “pero no pasó de ahí”.

“Lo habré visto dos veces, nunca salí con él”, sentenció.

“Por ahí lo necesitaba decir, hacerse el macho men. ¿Por qué dice eso si no es verdad? A mí me molestó, no sé por qué inventa”, cerró.