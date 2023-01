Alfano Superó dos cánceres, le sacaron un riñón y tuvo un “chongueo” frustrado con su ex

“Estoy feliz porque estoy viva”, aseguró Graciela Alfano, quien, hace dos meses, cuando cumplía los 70 años, atravesaba una de las mayores pruebas que hasta entonces le había puesto la vida: estar al borde la muerte.

“Tuve dos cánceres espantosos. Uno en el riñón, que me lo sacaron y eran 900 gramos de sustancia, que me dejó noqueada, cuasi muerta anímicamente. Fue un mes muy difícil que tuve que estar con anticoagulantes para que no me dé una trombosis porque era una cirugía mayor”, contó ayer en diálogo con “Intrusos”.

Superada esa prueba, Grace mejoraba, sin embargo, todavía había más: “Vino otro tumor en la tiroides con un agravante, y es que estaba sobre el nervio vocal. Tuvieron que hacerlo con una operación especial que se hace por la encía y que llevó horas de trabajo para que pueda estar con esta voz”.

Y aunque sigue recuperándose -ahora, en Punta del Este-, la rubia contó que no fue para nada fácil. “Cuando me lo dijeron, fue una bomba en la cabeza, un martillazo. Es una de esas cosas que uno piensa que les pasan a otros. ¿Estará bien este estudio? me preguntaba”, había contado horas antes en “LAM”, en donde se refirió a la importancia de la medicina preventiva.

Así, habiendo salido viva de la clínica, llegaron las reflexiones y la actriz dijo que lo que le pasó le sirvió para “resignificar cómo vemos la enfermedad y la muerte”.

Además, contó cómo estas situaciones marcaron la relación con sus tres hijos: “Estaban pálidos, mal, sin dormir, agotados, preocupados... Yo les conozco esas caras aunque las querían disimular (...) En un momento en que mis hijos estaba juntos, les dije: ‘Ojo, que en algún momento esto va a pasar, ahora es como un ensayo, porque en algún momento me voy a morir”.

“La enfermedad vino y no podemos evitarla, pero la podemos vivir con fuerza, con humor, ahondando en las relaciones. Podemos decidir cómo queremos vivir. Mis hijos me dijeron cómo me quieren de un modo en el que no me lo habían dicho nunca antes”, reveló Grace y sumó: “con esto le perdí el miedo a morirme. Lo naturalicé como algo que va a pasar. Salí de esto con un estado de equilibrio, de estar bien con la vida”.

En estos días, Alfano también reveló que cuando la diagnosticaron estaba “chongueando” fuerte con su ex, Quique Capozzolo, padre de dos de sus tres hijos y con quien fue a juicio por infidelidad.

¿Qué es chonguear? Ella lo explicó: “La palabra “novio” no se usa más, salvo que tengas 15 años. Solo puedo decir que, en términos generales, hoy hay dos tendencias. Una es casarse con uno mismo, que es lo que estoy proponiendo todo el tiempo. Y la otra es chonguear con el ex”.

Dijo que comenzaron con el “romance” en el cumpleaños de uno de los chicos: la cocina fue testigo de besos y toqueteos inapropiados. “Uno cambia de pareja, pero siempre está con el mismo modelo. Sin embargo, cuando volvés con una persona del pasado te encontrás con un ser diferente: evolucionado”.

Incluso contó que sus hijos se enteraron y se lo tomaron bastante bien. Pero apenas horas después de estas declaraciones, Grace cambió la versión. Al parecer, Capozzolo le mandó un mensaje pidiéndole “discreción” en su relación, en tanto, estaba “conociendo a alguien”.

“Yo desconocía que estaba saliendo, porque soy sorora y no le hubiera pateado el rancho a nadie. La engañó a la otra conmigo. ¿Y entonces yo qué soy? Porque no entiendo bien dónde estoy parada… Me sentí humillada, ofendida. Soy madre de sus hijos y la abuela de sus nietas. En el fondo yo tenía ilusión”, admitió.