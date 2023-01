Tini no quiere saber nada con Homs: “A tu ex no la quiero en Madrid”

Tini y otro conflicto con De Paul por Camila Homs: no la quiere ni ver

Parecía que la tormenta había pasado para Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, tras los rumores de crisis previos al Mundial, pero no: la tensión continúa entre los enamorados, y por la misma razón: Camila Homs.

Al parecer, según contó el periodista Juan Etchegoyen, De Paul habría mantenido una discusión con Tini por la llegada de Homs a España: la modelo viajó a Madrid como parte del acuerdo entre ambos, que determinó que cada 45 días Camila debía llevarle los chicos al futbolista.

“El tema acá es que todo esto se habría complicado por expreso pedido de Tini Stoessel: ‘A tu ex no la quiero en Madrid’ fue la frase que me enviaron en las últimas horas, esto define un claro pedido de La Triple T a su pareja”, detalló el periodista.

“Esta versión tan potente no me sorprende, que quieren que les diga”, agregó Etchegoyen. “Yo conté ya que Tini nunca quiso que Camila viaje al Mundial y por eso no viajó”.

“De todos modos”, siguió el periodista, “aunque De Paul le exija a Camila que no viaje ella quiere hacerlo y podría pagarse el viaje de su bolsillo para poder llevar a sus hijos a España”.

Problemas a la vista para la parejita del momento...