A 51 años del "Milagro de Los Andes", y el inminente estreno de "La Sociedad de la Nieve", el nuevo filme sobre la tragedia

Este viernes 13 de octubre se cumplen 51 años del llamado "Milagro de Los Andes", la tragedia del vuelo que hizo el avión militar Faichild F-571 en 1972, donde tuvieron que ser rescatados varios integrantes del club de rugby Old Christians, que se encontraban perdidos en la Cordillera luego que se estrellara esa aeronave. Primero se rompió un ala y después la otra; el brutal impacto partió el avión en dos y la cola, junto con los pasajeros que iban sentados en esa parte fue despedida a centenares de metros. Allí muchos integrantes fallecieron debido al choque, pero otros se salvaron y vivieron una de las experiencias más famosas y espectaculares de supervivencia.

A tal punto que se hicieron varias películas y se escribieron muchos libros. Quizás los más famosos fueron los titulados "Viven", pero ahora llega una nueva superproducción que promete ser un éxito de taquilla. Se trata de “La sociedad de la nieve”, la película de Netflix basada en el libro del uruguayo Pablo Vierci sobre esta tragedia ocurrida en los Andes, y que dirigida por el español Juan Antonio Bayona, la cual además clausuró el prestigioso festival de cine de Venecia y se llevó una ovación de pie.

De la tragedia al milagro, en el cine de la mano de Netflix

La tragedia, o milagro, de los Andes es como se conoce al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, fletado para llevar de Montevideo a Santiago de Chile a un equipo de rugby amateur y a sus amigos y familiares, y que terminó estrellándose en la cordillera de los Andes el 13 de octubre de 1972.

La historia impactó al mundo, que 72 días después supo que 16 de las 45 personas a bordo había logrado regresar con vida de la montaña. Los sobrevivientes habían soportado temperaturas de 30 grados bajo cero y se habían visto obligados a ingerir la carne de sus compañeros difuntos para subsistir.

“Intentaremos honrar el recuerdo de todos ellos”, dijo Bayona al inicio de la filmación a fines de 2021, desde el Valle de las Lágrimas en la cordillera de los Andes, sitio del accidente aéreo. Bayona ya dirigió otro film sobre una impresionante historia de supervivencia, “Lo imposible” (2012).

Vierci publicó en Twitter una foto suya junto a Bayona en Sierra Nevada, España, durante el rodaje del film, que también incluye locaciones en Uruguay, Argentina y Chile.

Carlos Páez Vilaró. el sobreviviente que visitó La Plata

Carlos Páez Vilaró, quien fuera hijo del gran artista uruguayo Carlos Páez Vilaró, fue uno de los sobrevivientes de la tragedia de Los Andes, ocurrida el 13 de octubre de 1972. El mes pasado estuvo de visita en La Plata y pasó por la redacción de EL DIA para repasar lo más importante sobre sus ciclos de charlas que recorre muchos países del mundo y también se refirió a "La Sociedad de la Nieve".

Como quedo dicho, el "milagro" en la Cordillera tuvo una gran cantidad de documentales (9 en total), películas (3) y escritos (26). Pero este nuevo filme, nominado al Oscar como mejor película internacional en representación de España, fue definido por Páez Vilaró como "maravilloso", junto a otra icónica a nivel mundial como lo fue "Viven".

"Fue hecha (por `Viven´) con la mentalidad americana, con la mentalidad de Hollywood. El director hace que la historia, sea coral, o sea de todos. De todos los que vivieron y de muchos de los muertos. `La Sociedad de la Nieve´ es una película de lucha del ser humano, de capacidad de transformación, capacidad de evolución, de sociedad, de hacer las cosas todos juntos, para mi es maravillosa. Se filmó en España en la Cordillera Nevada, se filmó en la Cordillera misma donde estuvimos nosotros, tiene filmaciones en el aeropuerto de Montevideo. Es más, a mí me tocó hacer el papel de mi padre. Hace 4 años toda la producción nos entrevistó a todos y ellos se nutrieron de todo, que hay mucho material para sacar de esta película que es realmente espectacular", acotó.

Además hizo referencia a dos imágenes que se le venían a la cabeza cuando recordaba aquellos momentos en la Cordillera: "Diría dos. Una mala y una buena. La mala fue cuando vino la avalancha, que fue insospechado para un país que no conoce la nieve. Nosotros no sabíamos que esas cosas podían pasar. Estuvimos tres días sepultados, yo cumplí 19 años ahí. La avalancha fue un 29 de octubre y yo pudimos salir el 1 de noviembre. Y como imagen linda la llegada de los helicópteros, que yo los veía como pájaros portadores de libertad, una cosa maravillosa".

Carlitos tenía 18 años al momento del accidente: "La historia nuestra es una de las historias más lideres del trabajo en equipo, que es una de las causas por las cuales te contratan mucho en las charlas. Las tomas de decisión, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio, la actitud. Tengo como 12 nombres de charlas, porque la charla es la misma, la historia es la misma, pero la que más te contratan es una que se llama `actitud, actitud, actitud´, porque es la actitud que te saca de los lugares", comenzó narrando.

A su vez, haciendo énfasis en este término, resaltó: "Cuando nosotros recibimos la noticia de que no nos buscaban más, cambia la actitud de esperar a que te vengan a buscar a salir vos a buscar. No se trata de dejar que las cosas pasen, sino que se trata de hacer que las cosas pasen y nosotros hicimos que las cosas pasaran y eso es lo que tiene de positivo la historia".

A lo largo del ciclo de charlas, Carlos Páez analizó el momento de cómo es enfrentarse a los más jóvenes y contarles con detalles, una de las historias más fuertes que se vivieron en nuestro país. "A los chicos, lo que más les destaco, es que se den cuenta que a esa edad se pueden vivir grandes historias. Nuestra historia está considerada `la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos´, así dice Nathional Geographic. A veces los chicos no se dan cuenta y están en otra cosa, pero como historia en el mundo, no recuerdo cosas parecidas".

En esta misma línea, manifestó: "Siempre te terminan preguntando lo mismo. Si le tengo miedo al avión, si me subiría a ese avión de vuelta y yo le digo: `mirá, en la medida que no muera nadie, me subo´, porque para mí fue una transformación, de un pibe de 18 que no servía para nada a darme cuenta que podía ser útil".

"El 22 de diciembre celebramos los 50 años de la historia, que valió la pena, triunfó la vida y es un homenaje a la vida. Lo más fácil y atractivo era morirse. Nuestra lucha fue contra el `No´", culminó.