VIDEO. Lotocki y su vínculo con La Plata: de compras en City Bell y la casa de un dramático robo

Aníbal Lotocki tiene fuertes vínculos en La Plata, la ciudad en la que ayer finalmente se entregó. Es que el médico que hace años se encuentra en boca de todos por sus polémicas intervenciones plásticas, muy cuestionadas por las graves consecuencias que le trajeron a varios de sus pacientes, incluso la muerte como la resonante de Silvina Luna, vivió en nuestra ciudad, más precisamente en City Bell.

Y fue en esa localidad del norte donde se lo vio haciendo compras en un supermercado chino horas antes de ponerse a disposición de la Justicia y presentarse en la Delegación de la Policía Federal de nuestra ciudad, de 15 y 49, luego de la decisión de la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de CABA, que ordenó su detención por el delito de homicidio simple con dolo eventual, a causa del fallecimiento de un paciente al que había operado en 2021.

En las cámaras de seguridad del local, ubicado en 471 y 21, se lo puede ver a Lotocki haciendo la fila. El profesional acusado vestía remera oscura, campera negra, pantalones claros y llevaba lentes oscuros. En una mano portaba dos bolsas y un desconocido producto, y en la otra enviaba mensajes con su celular, a la espera de pagar en la caja.

Esos serían los últimos momentos en que estuvo libre, ya que más tarde se entregaría en el centro de La Plata, en medio de frenéticas negociaciones con su defensa, para que anoche sea trasladado a la Superintendencia de Investigaciones de la Federal en CABA.

La casa de City Bell, escenario de un violento robo

La casa en la que Lotocki tenía asentado su domicilio en la Justicia es la que está ubicada en 472 y 21. Es la misma vivienda donde a mediados de junio de este año una familia platense vivió una mañana de terror. Se trató de una entradera en la que actuó una banda armada y encapuchada que cometió un robo millonario pero que además lo hizo con extrema violencia, al punto que el dueño de casa se infartó en medio del asalto y debió recibir asistencia de su mujer, Elizabeth, quien también se encontraba conmocionada por las amenazas de que iban a raptar a sus hijos.

La odisea para los platenses comenzó a las 6 de la mañana del 16 de junio pasado, cuando estaban sacando el auto para llevar a los más pequeños de la casa al colegio. Fue allí que fueron sorprendidos por cinco delincuentes, que se les metieron en la casa. A partir de eso momento vivieron las peores dos horas y media de sus vidas.

"Cuando estábamos por llevar a los chicos al colegio se nos meten 5 personas encapuchadas y armadas, que nos llevan para arriba de la casa y empiezan a pedirnos plata. Les di todo lo que tenía", comenzaba relatando Elizabeth a este diario. "Pero no se quedaron conformes porque le pegaron a mi marido. Lo sacudieron y lo tiraron al piso, y después les ataron las manos", agregaba la mujer aún conmovida.

Pero lo peor aún no había pasado. "Estaban realmente armados, todos con pistolas 9mm. No hay dudas que eran profesionales. Fue tal la violencia que vivimos que a mi marido le agarro un paro cardíaco y le tuve que empezar a hacer RCP. Pero en el medio me amenazaban con que se iban a llevar a los nenes", continuaba relatando Elizabeth, a lo que uno de sus hijos, que también fue víctima de los ladrones, revelaba: "A mi mamá le decían que estábamos en un baúl pero en realidad estábamos en otro cuartito". La mujer agregaba en la entrevista con este diario que con esa maniobra "me hacían la psicológica".

Conmocionada por lo sucedido, recordaba que "le di un poco más de plata, le dimos todo, pero nos rompieron todo: piso, paredes...". Además, detallaba que los maleantes "se llevaron ropa, cosas de oro y máquinas de estética que sin eso no puedo trabajar". Esos aparatos, según relataron, tienen un valor millonario, además de que son la fuente de trabajo de la familia atacada. "Me robaron todo lo que tenía", lamentó Elizabeth, quien aseguraba que "según nos dijeron el auto nuestro apareció, que fue donde se llevaron las máquinas".

Más tarde este diario confirmaba que el vehículo robado fue recuperado tras un operativo cerrojo, ya que los ladrones lo dejaron abandonado en 31 y 497. Allí la policía procedió al secuestro y recuperó parte del instrumental de estética que se habían llevado, tal como refirió la mujer. Tras el hecho, la familia decidió dejar la casa, por lo que se encontraba deshabitada.

La detención de Lotocki en La Plata

La orden de detención dispuesta por la Sala IV del Tribunal de Alzada, fue por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate (50), en una clínica del barrio porteño de Caballito. “El estado actual de los procesos acumulados pone en evidencia una sustancial variación en la naturaleza y gravedad de los episodios en examen y de su proyección en aquellos y en la estimación de los reaseguros tendientes a mantener a Aníbal Lotocki sujeto al proceso”, sostuvieron los camaristas Hernán López, Ignacio Rodríguez Varela y Julio Luciani.

Al evaluar los riesgos de que el imputado permanezca en libertad, los jueces sostuvieron que la voluntad de entorpecer la investigación era evidente “por los indicios que proporcionaba ya la falsificación de la historia clínica” de Zárate. También resaltaron que consta en el expediente “el incumplimiento por Lotocki, en tres oportunidades, de la obligación de informar circunstancias que pudieran implicar una ausencia de su domicilio por más de 24 horas”.

“En una de esas ocasiones, el imputado, sin autorización del juez, mudó su domicilio fuera de su jurisdicción, estableciéndose al parecer ahora en la localidad de City Bell, provincia de Buenos Aires, contrariando una de las pautas asumidas al serle concedida la excarcelación”, enfatizaron los jueces.

“Entendemos que el beneficio otrora concedido (la excarcelación) debe ser revocado, pues evidentemente novedosas circunstancias ameritan un nuevo análisis y, en consecuencia, se impone la detención del imputado como recaudo imprescindible para asegurar su sujeción al proceso”, enfatizaron.

Los jueces recordaron “desde que fuera concedida la excarcelación, el 30 de abril de 2021, Aníbal Lotocki fue condenado el siguiente 16 de febrero por el Tribunal Oral número 28 a cuatro años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por el plazo de cinco años, en orden al delito de lesiones graves (causa 50.949/15)” de distintas modelos, entre ellas la fallecida Silvina Luna.

“Aún cuando el pronunciamiento no se encuentra firme, su alcance permite presumir fundadamente que mediará una acumulación con las que puedan eventualmente resultar de los episodios ventilados en conjunto por el juez a quo, así como pone en evidencia que se cierne sobre el encartado la expectativa de una sanción de cumplimiento efectivo de considerable severidad”, señalaron.

“La escala penal de los tipos penales por los cuales Lotocki se encuentra ahora sometido a proceso, así como los efectos que podrían derivarse de la condena dictada con posterioridad a la concesión de su excarcelación, configuran un nuevo panorama”, explicaron.

Los magistrados detallaron, además, que “al monto y modo en el que inexorablemente deberá ser cumplida la pena en expectativa y las consecuencias de su eventual acumulación con la sentencia anterior, se agrega la gravedad de las imputaciones que han merecido hasta el momento un pronunciamiento”.

En otro párrafo, los jueces agregaron “la seriedad -y similitud de circunstancias y modus operandi- del resto de las imputaciones, cuya discusión se ha integrado al trámite unificado con intervención del juez a quo” a la causa contra Lotocki.