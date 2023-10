Lotocki detenido en La Plata y la celebración de su ex Pamela Sosa: "Dios pasa factura" al recuerdo de Silvina Luna

La vedette Pamela Sosa se emocionó al enterarse que el cirujano plástico Aníbal Lotocki, su ex pareja, se entregó en una sede platense de la Policía Federal, tras las denuncias por mala praxis que tiene en su contra.

La mediática compartió su felicidad en redes sociales y recordó la lucha de la modelo fallecida Silvina Luna.

Sosa compartió un descargo en las historias de Instagram. "Todo aquel que obra mal le irá mal. Puede que en un principio las cosas le salgan como las haya planeado, pero tarde o temprano Dios se encargará de pasar factura, pues la justicia divina es algo de lo que nadie puede escapar", relató.

Junto a estas declaraciones, Pamela añadió: "Gracias Dios, nunca dejé de confiar". Y acompañó su posteo junto al hashtag #Lotockipreso.

Además, Pamela compartió un video cuando se anunció esta noticia.

"¡Vamos!, ¡vamos mi princesita, vamos mi princesa! ¡Gracias Dios! ¡Gracias!", exclamó de felicidad mientras abrazaba a su mascota y escribió: "Desbordada de felicidad luego de 7 años de lucha. Por vos, Sil hermosa".

"Estamos desbordadas, después de siete años de lucha... Lástima que Silvina no lo pueda ver, pero ahora está en paz", le escribió Pamela a Estefi Berardi en Poco Correctos.

Si bien Lotocki no está siendo procesado por el caso de Silvina Luna, al menos una de las causas legales en la que se lo vincula logró avanzar en el proceso legal.

Pamela Sosa habló con el programa El diario de Mariana, minutos después de que la cámara del crimen ordenara la detención de Lotocki por la muerte del empresario Rodolfo Cristian Zárate, ocurrida en 2021 durante una cirugía.

"No creo que tome conciencia porque es un psicópata. No tiene empatía. Lo único que queremos es que esté preso. Estoy tan emocionada", indicó Sosa, ex pareja del cirujano y denunciante en la causa que comparte con otras mujeres que lo acusaron de haberle inyectado un producto nocivo para la salud.

La actriz también tiene título de psicóloga y por eso se animó a definir cómo es la personalidad de Lotocki: "Los psicópatas son narcisistas, ellos no aman a nadie, solamente a sí mismos. Se cree el mesías. Él cree que lo que está haciendo está bien, no toma conciencia de la cantidad de la cantidad de gente que ha asesinado".

Sobre el pedido de detención, detalló: "Recién pasó y no lo esperaba. Ayer estaba triste porque no lo van a investigar en el caso de Silvina Luna, aunque en realidad es que no se puede investigar otra vez por lo mismo que ya se juzgó".

La actriz estuvo presente en las marchas que se hicieron para pedir Justicia, tanto en la puerta de la casa del cirujano como en la Casa del Teatro, luego de la muerte de Silvina Luna.

"Se me juzgó muchísimo porque yo lo defendí, en mi caso confié y había amor en el medio... Con la muerte de Silvina se me derrumbaron muchas cosas", afirmó Sosa.

La Cámara del crimen ordenó la detención de Lotocki por la muerte del empresario Zárate ocurrida en 2021 durante una cirugía.

Según detalló el fallo judicial, la medida fue dictada porque temen que el cirujano mediático entorpezca la investigación.

Este pedido fue solicitado luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmara su procesamiento en dicha causa.

"Entendemos que el beneficio concedido debe ser revocado, pues evidentemente novedosas circunstancias ameritan un nuevo análisis y en consecuencia se impone la detención del imputado como recaudo imprescindible para asegurar su sujeción al proceso", detalló el fallo al que accedió Noticias Argentinas.