Malestar de comerciantes por robos en Diagonal 80

Cuando hace cuatro años la Municipalidad de La Plata inauguró, en Diagonal 80 entre 5 y 48, un centro de cámaras de monitoreo para reforzar la prevención de robos y otros delitos, los comerciantes de la zona imaginaron tiempos de tranquilidad.

Sin embargo, a esta fecha, sus sensaciones son muy diferentes.

Así lo pudo constatar este diario cuando, en la tarde de ayer, conversó con las propietarias de dos de los muchos negocios existentes en proximidades en Plaza San Martín.

Fue en Diagonal 80 entre 49 y 50, donde Mary (32), dueña de un local de ropa unisex, con el desánimo que reflejaba en su rostro y, por el tono de voz, brindó detalles del cuantioso escruche que sufrió en las últimas horas.

“Por lo que vi en mis cámaras de seguridad, a las 3.45 de la mañana (de ayer) vinieron dos pibes, de entre 16 y 18 años. Barretearon la cortina del frente del local, se metieron y escaparon a los 15 minutos”, citó inicialmente.

“SE ALUMBRARON CON CELULARES”

Las imágenes del video le permitieron, además, advertir que ambos ladrones “se alumbraron con celulares dentro del negocio para no prender las luces y despertar sospechas”.

No fue la única precaución que tomaron, porque “con encendedores quemaron las sogas con las que tenía amarradas diversas prendas, especialmente conjuntos deportivos y jeans de hombres”.

Acotó que esas mismas prendas “son las que más me han robado cuando, con el negocio abierto, mecheras y mecheros pasan y aprovechan un descuidos para sacar indumentaria”.

Mary no dejó de sorprenderse porque “curiosamente siempre me robaron ropa de hombre, nunca de mujer”.

La damnificada comentó después que “me enteré del robo a través de una chica conocida, que justo pasaba por acá, así que me vine enseguida. Cuando llegué, vi la puerta violentada y un desorden tremendo adentro. No lo podía creer”.

“Hace dos años que tengo este comercio y es la primera vez que me roban de esta manera”, indicó, para revelar de inmediato que “se llevaron 400.000 pesos en ropa y cerca de 30.000 pesos en dinero en efectivo”.

A la charla se sumó luego Noemí (39), dueña de una zapatería cercana, quien a su vez contó a este diario que “todos los días, cuando a partir de las 9 de la mañana abren los comercios en esta zona, comenzás a ver pasar a grupitos de chicos por lo general de 8 a 18 años”.

“Están al acecho para robar mercadería que esté en exhibición en la puerta de algún negocio o directamente entran en manada, algunos distraen pidiendo ver alguna mercadería y cómplices se llevan otras”, expuso indignada.

Recordó que “hace dos meses, una piba de 15 años no solo que me robaba zapatos, sino que cuando la descubrí, me atacó. Fue el colmo, por eso la saqué a empujones y evité el robo”.

Según lo que comerciantes del lugar pudieron saber, los que frecuentan Diagonal 80 con fines delictivos “son menores de edad que se juntan habitualmente en Plaza San Martín y que a veces son mandados a robar por adultos”.

Noemí informó que “vamos ahora a juntar firmas para llevarlas con un petitorio al Ministerio de Seguridad. Esto no da para más”.

El hecho es ahora investigado por personal de la comisaría primera.