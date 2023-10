"¿En qué sociedad enferma estamos viviendo?": el descargo de la hermana del hincha de Estudiantes atacado

El domingo, en la previa del clásico, un hincha de Estudiantes fue brutalmente atacado por parte de cuatro hinchas de Gimnasia que se desviaron de la caravana que acompañaba al micro que trasladaba al plantel de jugadores al estadio UNO. La víctima, aguardaba en la esquina de 42 y 31, la llegada de un colectivo.

Los jóvenes, identificados con ropa de Gimnasia, descendieron de las motos y prosiguieron a atacarlos a golpes de puño, además de sustraerle su camiseta y su celular. "Eran 4 contra mi. Yo solo estaba esperando en la parada del micro. No me puedo ni mover de los golpes en la cabeza y las patadas al cuerpo que me dieron", reveló la víctima ayer.

Asimismo, la hermana de la víctima también se manifestó luego del ataque y sentenció: "Casi me matan a mi hermano. Seis 'triperos' que iban en una caravana empezaron a correrlo hasta alcanzarlo. Lo golpearon mientras estaba tirado en el piso sin piedad".

"Además, que es lo de menos, le robaron la camiseta. Pienso, comparto, llamo a la reflexión y me pregunto: ¿en qué sociedad enferma estamos viviendo?", agregó. En ese sentido, hizo mención: "No puedo creer que por fanatismo agarren a trompadas de esta forma a una persona".

Por último, concluyó: "Entre tantos golpes le dieron dos patadas en la cabeza. Tenemos que agradecer que el final no fue el mismo que Fernando. Dios que mundo enfermo".