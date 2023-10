El sistema de salud debe despejar todas las trabas que deprimen su prestación

Hace mucho tiempo que desde distintas entidades médicas de nuestra provincia y del país se vino advirtiendo sobre las trabas que impedían o demoraban la importación de insumos médicos, en una situación que, tal como lo advirtieron, podía causar graves trastornos al servicio de salud.

Lamentablemente, aquellas predicciones se convirtieron ahora en una preocupante realidad. Tal como se reflejó ayer en este diario, las trabas a las importaciones, los aumentos de precios y las subas desmedidas ya afectaron gravemente al stock de insumos, algo que obliga a los hospitales y a profesionales a preguntarse, día a día, si tienen el material necesario para realizar las operaciones o prácticas programadas.

En las clínicas aseguran que “en todas las especialidades falta algo” y prácticamente nadie entiende “cómo no se le da dimensión a lo que ocurre en la salud”, con el dramático agravante de la escasez de profesionales en distintas especialidades y un horizonte cada vez más complejo por las demoras en los pagos de las prestaciones.

Desde la Asociación de Clínicas de la provincia de Buenos Aires distrito 1 (con cabecera en La Plata), sus autoridades indicaron que “hay muchos problemas con los insumos protésicos, elementos de cirugía, contrastes y hemodinamia (para estudiar el movimiento de la sangre a través del sistema vascular)”.

“Se están difiriendo cirugías y principalmente se atienden las oncológicas y las de urgencia. Las que se pueden diferir se están reprogramando”. Sobre las prácticas, detallaron que “las tomografías y resonancias se realizan sólo para internados y urgencias. En el caso de ambulatorios está restringido. Prácticamente no hay contraste para hacerlas”, agregaron desde Acliba.

El presidente de la Federación de Clínicas de Buenos Aires (Fecliba) sostuvo que “hasta que no se tome conciencia que la salud no es un elemento de bazar, de supermercado, será difícil revertir esta situación. En las distintas especialidades falta algo, tratamos de darle prioridad a lo urgente. Y dentro de lo razonable poder ir reprogramando lo que no es urgente”.

Tal como se vino reiterando en este diario, desde hace mucho tiempo el sistema de salud viene emitiendo señales evidentes de crisis, que derivan en cuadros cada día más difícil de resolver. Hace dos meses una cámara nacional que reúne a las instituciones de diagnóstico por imágenes lanzaron una alerta y ahora, por falta de sustancias de contraste, se están postergando turnos en los casos que se pueda esperar para dar prioridad a las urgencias o emergencias.

El fin de semana pasado distintas entidades nacionales firmaron un comunicado para dar a conocer que “la escasez de insumos médicos y material de contraste ya genera dificultades graves en la realización de estudios de diagnóstico y procedimientos cardiovasculares”. Suscribieron esa declaración la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC), el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares (Caccv), la Federación Argentina de Cardiología (FAC), el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), el Colegio Argentino de Cardiología (CAC) y la Fundación Cardiológica Argentina (FCA) .

En ese crudo comunicado advirtieron que “no poder hacer esos procedimientos o hacerlos inadecuadamente puede tener un efecto directo en la población: de no poder hacerse, por falta de insumos, angioplastias primarias en el tratamiento del infarto de miocardio o el neurointervencionismo en el manejo de los accidentes cerebrovasculares, puede desatarse “un aumento inmediato de la mortalidad y/o discapacidad”.

Está claro que por ningún motivo debe permitirse que se profundice el deterioro del sistema de salud. Para ello, en forma prioritaria y urgente, Estado debiera despejar toda traba administrativa que impida el ingreso al país de los insumos médicos imprescindibles.

Se está frente a una situación que exige a las actuales autoridades el replanteo de sus políticas sanitarias, de modo de colocarlas a la altura de las demandas públicas .