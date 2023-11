Vanesa Butera confesó que tiene cáncer y habló de su tratamiento: "Sentí la necesidad de contarlo"

La artista escribió un conmovedor texto en el que habló del diagnóstico que recibió meses atrás y dejó una señal: “Háganse los chequeos ginecológicos anuales”. Asimismo, la actriz señaló: “Nunca compartí algo tan privado. Pero sentí la necesidad de contarles esto...”, escribió Vanesa Butera en sus redes.

Vale destacar que, es la primera vez que la actriz se refirió públicamente al tema y, según su emotivo texto, lo hizo para concientizar y sugerirles a sus seguidoras que se hagan un control anual: “Recordale a tu amiga, hermana, hija”, dijo Vanesa.

Así, indicó cómo se enteró de su diagnóstico: “Tras años de no hacerme el chequeo fui, y me encontraron un tumor en el cuello del útero, creciendo desde hacía ya un tiempo. A partir de ahí, un baile nuevo, escuchar cáncer...”, se sinceró la actriz sobre sus primeras sensaciones al escuchar a los profesionales que la atendieron. Seguidamente indicó: “Llenarme de miedo, sacudírmelo de encima, porque había mucho que hacer: activar y agradecer mi entorno de amor. Sí, agradecer, porque enojarme no era una opción, pues hubiera empezado por enojarme conmigo y no quise”. También, contó que inició un tratamiento de quimioterapia y rayos y que lo termina dentro de algunas semanas. Y que en dos meses se realizará un estudio para determinar “si funcionó”. “Corrijo: en dos meses sabremos que funcionó”, se mostró confiada la actriz sobre su valiente lucha.

“Lo bueno de toda esta película: sí, claro que hay”, continuó la actriz y agregó: “Las escenas que protagonizan mi familia y mis amigos que me visitan todos los días, me agarraron la mano en las consultas, las guardias, los estudios, internaciones, me llevan al tratamiento, me hacen las compras, me cuidan a Regia, le ponen el cuerpo hasta que el mío esté fuerte otra vez. No hay palabras para ustedes. Sabía que eran los mejores, pero esto.. gracias toda la vida”.

Para finalizar, agradeció al equipo de ginecología y oncología del Hospital Británico y al de radioterapia del CEMIC: “En ambos lugares una humanidad de atención y contención que agradezco todos los días”.