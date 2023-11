Louis Tomlinson en Argentina: comenzó la preventa y ya hay sectores agotados

Desde que Louis Tomlinson, ex One Direction, anunció su llegada a Argentina, los y las fanáticas están pendientes de la venta de entradas. Los tickets para presenciar el “Faith in the Future World Tour” comenzaron en etapa de preventa exclusiva.

El show será el 18 de mayo de 2024 en el Estadio José Amalfitani, de Vélez. Desde este mediodía, comenzó la preventa exclusiva para clientes del banco BBVA.

A partir del lunes 6 de noviembre o cuando se agote el stock de preventa, comenzará la venta general. Quienes tengan BBVA pueden adquirirlas en hasta tres cuotas sin interés.

Ya hay sectores agotados

Según informaron desde Livepass, página encargada del expendio de tickets, para la preventa se acabó el stock de platea preferencial E, F y R.

En caso de agotarse las entradas disponibles antes del 6, se anunciará en redes sociales la venta general.

Precios y sectores

Vale mencionar que, a cada sector y con cada compra se agrega un cargo por servicio. Es decir, al valor publicado a continuación hay que sumarle dicho cargo.

Platea preferencial: $96.000

Campo delantero: $91.000

Platea baja: $71.000

Campo con acceso a cabecera: $62.000

Platea alta: $38.000