Elecciones 2023.- Javier Milei adelantó medidas: privatizaciones, inflación, cepo, dolarización, educación, BCRA y Fátima Florez

Javier Milei, tras el triunfazo que consiguió anoche en el balotaje de las elecciones 2023 sobre Sergio Massa, a quien se impuso por 11 puntos, estuvo en el aire de varias radios porteñas y además de analizar lo que fue la campaña que lo terminó coronando como nuevo presidente de los argentinos, cargo que asumirá el próximo 10 de diciembre, habló de su plan de gobierno. El candidato de la Libertad Avanza dialogó con periodistas de Continental, Mitre y Rivadavia, y dejó mucho para el análisis.

Milei se refirió al cepo al dólar, a la dolarización -que fue uno de sus ejes-, al Banco Central y a cómo hará para bajar la inflación, pero también confirmó que habrá privatizaciones y habló del ajuste que proyecta y del rol de su pareja Fátima Florez en el futuro gobierno.

El plan de Javier Milei

Uno de los temas que más impactaron en la plataforma de Javier Milei fue la dolarización. En ese sentido el libertario dijo hoy que “cerrar el Banco Central es una consigna de índole moral porque para nosotros robar está mal", y agregó que "dolarizar es la moneda en la que lo hacés, pero el eje central es cerrar el BCRA, después la moneda será la que elijan los argentinos libremente". Además sostuvo que "en el fondo querés dolarizar para sacarte de encima el Banco Central”.

Respecto al cepo al dólar explicó: “Primero hay que arreglar el problema de las leliqs. Si no lo hacés, y abrís el cepo, te vas a una hiperinflación". También sostuvo que "nosotros tenemos un claro plan de cómo resolverlo, así que en ese sentido estamos confiados y a partir de ahí liberar el cepo también implica liberar la actividad, el empleo y que se empiece a recomponer el equilibrio de la economía". Indicó además que "vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque si no resolvés el problema que tenés en el Banco Central, la sombra de la hiperinflación te va a perseguir en todo momento. Es una pieza de relojería y no tenemos lugar para el error”.

Además adelantó que privatizará YPF, la TV Pública, Radio Nacional y Télam. En las entrevistas definió su intención de vender empresas estatales. Al respecto manifestó que “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”, por lo que amplió su idea: “A YPF primero la tienen que recomponer. Desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga menos que cuando se la expropió... Evidentemente lo que primero que hay que hacer es recomponerla”. Además dijo que “en la transición que estamos pensando en la cuestión energética, YPF y Enarsa tienen un rol. Mientras se racionalicen esas estructuras, se las pone a crear valor para que se las pueda vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos”.

Otro tema clave es la inflación, que no deja de subir. “La evidencia empírica para el caso argentino dice que si vos cortás hoy con la emisión monetaria, ese proceso tarda entre 18 y 24 meses para destruirla y llevarla a los niveles más bajos internacionales”, sostuvo Milei.

Otros temas clave que analizó Milei: ajuste, educación y seguridad

La educación pasó a ser en el último tiempo un tema de preocupación de la oposición si Milei obtenía un triunfo, como el que consiguió. En ese sentido el presidente electo dijo que “el ordenamiento argentino es federal. No se pueden privatizar ni la Educación ni la Salud porque están en el plano de las provincias. Eso fue parte de la campaña del miedo". Mientras que acerca de los vouchers precisó que "siempre es mejor financiar la demanda, no la oferta. Pero estamos hablando de cosas que no se van a poder implementar en el corto plazo, así que dejemos de meterle ruido en la cabeza a la gente. Todo va a seguir como hasta ahora”.

En relación al ajuste que adelantó explicó que “el eje central está en el diseño de la transición de modo tal que se minimice el daño sobre la sociedad; el ajuste inexorablemente hay que hacerlo, la gran diferencia es que la casta política siempre decidía que lo pague la gente y nosotros decimos que lo va a tener que pagar la casta política con sus socios”. Y sobre la relación que mantendrá su futuro gobierno con el FMI precisó: “Nosotros hace tiempo que venimos conversando con la gente del FMI. El programa con el FMI está caído porque de tener una meta de déficit primario de 1.9 del PBI estamos cerca de los 3 puntos del PBI. Es fundamental que se corrija esto lo más rápido posible”. EN ese marco confirmó que “mi primer viaje será a EEUU, y después estaría viajando a Israel. Todo antes de asumir. Tiene una connotación más espiritual que de otras características”.

Mientras que en torno a la seguridad personal vaticinó que “estamos tomando los recaudos pertinentes. Ya hubo contactos y estamos al tanto de todas las modificaciones de la seguridad no solo de mi persona sino de mi entorno familiar”.

Fátima Flórez, primera dama

Tampoco dejó pasar la oportunidad para contestar preguntas sobre su pareja, la humorista Fátima Florez, quien ayer lo acompañó en el escenario donde le habló a la militancia.

Al respecto Milei dijo que “nuestra posición es que se trabaja, que se genera riqueza desde el sector privado. Para mí, Fátima es una mujer brillante, más allá de mi vínculo personal. Es exitosa. Por qué debería ser tan egoísta de privar a los argentinos del trabajo que hace Fátima". Y agregó: "Su carrera artística la ha forjado con mucho trabajo. Ella debe seguir con su carrera porque es lo que ha decidido para su vida”.