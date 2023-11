Mirtha está picante: la filosa pregunta que descolocó a Marcelo Bonelli

Luego de que Mirtha Legrand expresa su bronca por la actitud que mostraron Javier Milei y Fátima Florez en su programa, la "Chiqui" sigue dando de qué hablar. Caracterizada por ser un emblema de la pantalla chica, también se destaca por sus habilidades pícaras que utiliza al momento de interrogar a un invitado, utilizando simpatía y una pizca de picante. Es por eso que muchas veces hace temblar a más de uno de los invitados a sus mesazas con sus consultas.

En esta ocasión, la conductora recibió en una nueva edición de sus históricos programas al periodista Marcelo Bonelli, a quien sorprendió con una particular pregunta que lo descolocó al aire. Durante el transcurso del envío que se emite por El Trece, el tema que se robó la atención fue la política, apuntando principalmente al triunfo de Milei como presidente. Sin embargo, la charla se desvió por completo, exponiendo fuertemente a Bonelli.

Fue en ese contexto que Mirtha se desconcentró del diálogo al observar un detalle novedoso en el aspecto del periodista. Lejos de pasarlo por alto, la "Chiqui" quiso sacarse una peculiar duda y lanzó: "Qué rubio estás, Bonelli”.

La respuesta de Bonelli a Mirtha

La respuesta no tardó en llegar: "Es la luz”. Sin conformarse con lo expresado, Mirtha redobló la apuesta y fue al grano. “¿Te teñís el pelo?”, le disparó, a lo que Bonelli contestó: “No, es la luz. Es mi pelo”. Pero la diva, no conforme, siguió y le dijo: "¿Un poquito de agua oxigenada tenés?”.

“No, lo que pasa es que hoy fui a nadar y el cloro me hace así”, respondió el analista político respecto al tono de su color de pelo, que lucía más claro de lo habitual. Dejando en claro que no se somete a la utilización químicos por voluntad propia, si no que el efecto de su cabello es producto del deporte que realiza en el agua que contiene este halógeno.

Frente a la tímida devolución del conductor de "A dos voces", el programa de TN, Mirtha Legrand percibió que pudo haberlo incomodado y para desdramatizar el ambiente acotó: “Marcelo, son chistes que yo hago. No lo tomes a mal”.

Ante la preocupación de la diva de que no se malinterprete su comentario inocente, Bonelli se lo tomó con gracia y le mostró su complicidad. “Me pareció buenísimo”, concluyó, dando a entender que no le resultó ofensivo.