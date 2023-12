Un “videoclub Paradiso”: adiós al último local de alquiler de películas

Los cinéfilos aprovechan la venta de títulos clásicos y no tanto a precio de liquidación / demian alday

Kubrick, Hichtcock, Fellini. Scorsese. Todos ellos “vuelan” de las estanterías del último videoclub de la Ciudad. Las películas de culto, esas que dejaron su marca en la memoria de los cinéfilos platenses son la principal atracción del local de diagonal 73 y 34, “Video Clip”, que cierra el 6 de enero y vende, hasta agotar stock y a 300 pesos cada uno, los títulos que hasta ahora alquilaba a un público nostálgico del sistema DVD.

Desde que Ignacio Orazi comunicó que bajaba la persiana para siempre y que liquidaba en estos días el material del negocio, el local se llena de amantes del cine que se amontonan para buscar esa comedia que tienen en mente hace tiempo o aquella de acción que vieron dos, tres veces pero que volverían a disfrutar.

“Me interesan películas que no están en las plataformas y a mí me gustaría volver a ver”, explica Rosana Paleno, mientras busca “El príncipe de las mareas”, su film favorito, que vio incontables veces pero le gustaría tener en su videoteca. Hasta ese momento llevaba dos cajas: una con el título de “Mejor, imposible” (con Jack Nicholson) y otra, “Enamorándome de mi ex” (con Meryl Streep). “En realidad me apasiona el cine en general, de cualquier género, y acá tengo mucho para elegir”, remarca la vecina de 45 y 25.

Ya muy lejos de aquellas noches cuando alquilar una peli para verla tomando helado era el más deseado de los planes del fin de semana, ahora, con una variedad que parece infinita y a disposición en cualquier momento, Netflix, Flow, Amazon, y otros servicios de streaming son la alternativa indiscutible.

Sin embargo, según cuenta Orazi, aún con toda esa oferta de plataformas, el formato de DVDs siguió hasta ahora manteniendo cierto público, justamente, por lo que indicó Paleno, que es el hecho de que en las modalidades de streaming las propuestas son a capricho de las empresas y, por lo menos los clásicos, se consiguen fácilmente en los locales de alquiler de películas.

“¿Tenés `La naranja mecánica´”, le pregunta un joven de unos 20 años a Orazi. “Ya no. Esa fue una de las primeras que se agotaron”, le responde el propietario del único videoclub que hay en La Plata y que se desactivará el Día de Reyes. En línea con la información brindada al cliente, mira a la periodista de este diario y le dice: “De Kubrick no queda nada de nada. Se lo llevaron todo. Y de Hichtcock un DVD de “La soga” y otro de “El hombre que sabía demasiado”. El cine de autor es lo más demandado”, agrega.

Al videoclub van cinéfilos en busca de sus títulos preferidos o del film que se perdieron

En rigor, al menos hasta ayer, había todavía bastante material en las góndolas de “drama”, “comedia”, “acción”. “clásicos”, “documentales”, “western” y “terror”, entre otros géneros en los que se presentan las producciones de cine. “Aunque se están llevando todo, todavía nos quedan como 29.000 títulos para ofrecer”, señala Orazi.

Lautaro Ostrowski, de Etcheverry, y su novia, Ornella Díaz, no hacen más que levantar cajitas de las estanterías, tanto que el canasto donde las van colocando ya desborda. Los dos son medio nuevos en eso de ponerse a mirar películas, pero la novedad los volvió fanáticos, sobre todo a él. “Empecé hace poco a ver cine. Yo era de los jueguitos. Pero me cansé y me puse a alquilar películas, de cualquier género. Ahora las colecciono”, precisa el joven que usa el equipo de la play para reproducirlas.

De la sala de cine al streaming

Las películas en versión de video fueron una verdadera revolución a mediados de los años 80, pues entonces se pudo disponer del cine en casa. Se trataba de una cinta, con una definición no muy fiel, que había que rebobinar antes de entregarla a las casas de alquiler. Pero entre ir hasta una sala de cine y tener el programa en el hogar el salto fue enorme.

Por esa trayectoria de usos y costumbres vinculados a la tecnología audiovisual desfilaron diferentes formatos, como el DVD y luego el blu ray (un disco de alta definición de imagen y sonido). Hasta la actualidad, cuando el entretenimiento se alcanza con el pago de un abono que permite acceder desde un televisor, una computadora y hasta desde un celular a películas y serie al por mayor.