Marcelo Tinelli va por todo en el juicio contra Jonatan Viale: “Que lo condenen”

Marcelo Tinelli le inició juicio a Jonatan Viale por calumnias e injurias. El proceso no tuvo etapa conciliatoria y el conductor de Bailando 2023 fue tajante sobre lo que espera de la Justicia.

Vale recordar que Jonatan Viale vinculó al director artístico de América con “un sistema de empresarios corruptos, sindicalistas, presentadores de la tele, periodistas, políticos corruptos que viven del juego clandestino, la Salada y del narcotráfico” en la editorial de +Realidad por LN+.

Fue frente a estas palabras que el Cuervo Tinelli decidió llevar su caso a la Justicia. Hubo una etapa de conciliación obligatoria que se rechazó.

Marcelo Tinelli va por todo

Marcelo Tinelli le confirmó a Socios del Espectáculo que “será un tema que tenga que resolver la Justicia. Es la primera vez que le hago juicio a alguien, nunca en 40 años de carrera le hice un juicio a alguien y han tenido la más absoluta libertad para decir lo que quieran”.

“Pasa que hay algunas acusaciones que están fuera de lugar y me parece que no las podés hacer libremente. Que lo dirima la Justicia. Yo hice un juicio en el que no tengo ni ganas de mediar”, agregó manifestando su evidente enojo con el colega de LN+.

En tanto, adelantó que “voy a aumentar esa cifra el día del juicio y ojalá sea condenado él y el grupo periodístico donde trabaja”, en referencia al resarcimiento de 60.000 millones de pesos que le exigió al hijo de Mauro Viale.

En cuanto a la conciliación rechazada, Tinelli remarcó: “Lo que dijo estuvo fuera de lugar y que ni tuvo tupé de llamar para pedir disculpas. Al contrario, se hace el gracioso. Me parece que no da”.

Y concluyó: “No tengo ganas de conciliar porque la actitud no está. Dejo el juicio y que lo decida un juez si tengo razón yo o no. Que lo definamos en un juicio”.