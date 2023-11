Marcelo Tinelli y un juicio millonario contra Jonatan Viale: todos los detalles

Marcelo Tinelli llevará a juicio a Jonatan Viale por “daños y perjuicios”. Desde A La Tarde, por América TV, contaron que el conductor del Bailando por un Sueño se basó en las acusaciones de “narcotraficante” y “corrupto” por parte del hijo de Mauro Viale.

Estas difamaciones tuvieron lugar el pasado 2 de octubre cuando, desde LN+, Viale hijo aseguró: “¿Vas a contar algún día Marcelo todo? ¿Vas a contar cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Martín Insaurralde? No es Insaurralde, es un sistema corrupto, no nos hagamos los pelotudos. Si barremos, barremos todo, como dice Milei”.

“Es un sistema de empresarios corruptos, de sindicalistas corruptos, presentadores de tele corruptos, periodistas corruptos y políticos corruptos, que viven del juego clandestino, de La Salada y del narcotráfico”, añadió.

Esta tarde, según indicó Diego Esteves en el ciclo de Karina Mazzocco, hubo una mediación a la que el hijo de Mauro Viale no asistió. “Fueron Marcelo Tinelli con su abogado, Osvaldo Pereyra. Jonatan Viale no se presentó. Esa era la instancia en la cual Jonatan podía retractarse de lo dicho. No asistió, con lo cual va a juicio directo”, detalló.

Pereyra pidió a LN+ la grabación de la editorial del programa “Más realidad”, donde fueron dichas estas acusaciones para formar parte de las pruebas en la casa. El juicio millonario, en caso de ser ganado por Tinelli, tendrá como destino al Hospital Garrahan, a modo de donación.